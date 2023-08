“¿Te operaste el cerebro?”: Johanna Fadul arremetió contra detractores que la critican por sus cirugías

La bogotana Johanna Fadul, reconocida por muchos colombianos y extranjeros por su interpretación del personaje ‘Daniela Barrera’, en “Sin senos no hay paraíso”, ha dado de qué hablar en las últimas semanas por dar a conocer abiertamente en sus redes sociales los resultados y el proceso de recuperación de las distintas cirugías a las que se ha sometido; hecho que le ha generado fuertes críticas, a las que respondió recientemente sin pelos en la lengua.

Ya son 6,5 millones de navegantes digitales los que siguen a esta talentosa mujer en la red social Instagram, plataforma en la que ella ha publicado algunos videos en los que se evidencia el cambio drástico en su figura, especialmente en la parte de su abdomen, que quedó totalmente demarcado con su más reciente retoqué estético; incluso Johanna aprovechó este momento, para compartir cuáles son los tratamientos postoperatorios por los que debe pasar cualquier persona que pretenda enfrentarse a este procedimiento.

Ante esto, tanto seguidores como detractores se han volcado al perfil de la rola, para conocer sobre su recuperación; aunque algunos de ellos se han limitado a llenar de críticas los comentarios, hecho al que recientemente contestó la mujer de 37 años:

“Volví a nacer. Me hice todo, ayer fui a ponerme bótox. Soy bien plástica, si, señor”, fueron las palabras que le dirigió Fadul, al periodista de ‘Mañanas Express’ de RCN, Santiago Vargas, quien aprovechó para preguntarle jocosamente: “¿Te operaste el cerebro?”; a lo que la actriz contestó, “Obvio ya. No hay nada más que hacerle a este ‘cuerpecito’. Si eso me hace feliz a mí, eso es lo que importa, haz lo que quieras con tu vida”.

