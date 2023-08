Andrea Valdiri se encara y llama a los medios “mentirosos” por hablar de un miembro de su familia

Andrea Valdiri es reconocida en Colombia por su contenido digital, además de su manera de bailar, que fue lo que finalmente la volvió famosa. Muchos cantantes la contrataban para que bailara las canciones que acababan de lanzar, además de algunos videos musicales. Además de eso, siempre se ha caracterizado por defender a los suyos y a su familia y esta vez no fue la excepción.

Valdiri siempre se ha sentido orgullosa de la mujer que es, pero sobre todo por la madre que es, pues a pesar de ser tan pequeña cuando tuvo a Isabella Valdiri, ella la sacó adelante de una forma o de otra, así como lo hizo con Adhara cuando se quedó como madre soltera.

Lo cierto es que al igual que a sus hijos, Andrea defiende muy bien a sus hermanas también, así que apareció en un video en sus redes sociales bastante molesta por lo que estaba pasando en cuanto prensa para su hermana.

Al parecer, desde que su hermana Fairuz Valdiri se lanzó al Partido de la U, han recibido muchas críticas en redes sociales:

“Me dieron papaya para hablar. Les voy a dejar un temita bien claro y es que el día que coloqué que mi hermana se lanzaba al Partido de la U, unos medios de comunicación colocaron que ahora los influenciadores se lanzan a la política, error y corrección, influenciadora yo, mi hermana no. Mi hermana me ha acompañado durante ocho años durante las labores sociales y que lo hemos hecho nosotras de nuestro bolsillo y algunos empresarios que nos han colaborado. Ella es ingeniera industrial y me encantaría que el día que hablen de ella dejen el chisme atrás, no miren la vida personal, sino la profesional”, afirmó la Andrea Valdiri.

Dejó claro que incluso su hermana ha sido decana por 15 años de la Universidad de la Costa.