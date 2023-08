“Todo valió la pena”: Daniela Álvarez mostró su emoción al poder cumplir sus más grandes sueños

Daniela Álvarez es una modelo, empresaria, presentadora y exreina de belleza barranquillera quien se convirtió en Señorita Colombia en 2011. Si bien, no se coronó como Miss Universe, tiempo más tarde hizo parte de producciones como ‘Estilo RCN’, ‘Desafío Super Regiones’, ‘Nuestra belleza latina’, entre otros.

Y es que para Daniela no ha sido para nada sencillos los últimos años debido a la isquemia que sufrió, produciendo la amputación de unas de sus extremidades. Sin embargo, desde el inicio de este complejo proceso la presentadora se ha dejado ver más fuerte que nunca, convirtiéndose en ejemplo de quienes atraviesan por una situación de este tipo.

La barranquillera desde hace varias semanas viajó a Australia con el fin de ser parte del Mundial Femenino de Fútbol en donde estuvo acompañada por su hermano Ricky. Cabe resaltar que ambos fueron patrocinados por una marca, sin embargo, el deporte no fue la única actividad que decidieron llevar a cabo, pues logró cumplir uno de sus sueños.

Álvarez quien alcanza los más de 4 millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram no dudó en compartir un sentido video en donde se dejó ver cargando a unos koalas, también acariciando a varios canguros. Asimismo, la empresaria destacó que el primer sitio se trataba de un santuario en donde es permitido tocar y acariciar a los animales que se encuentran allí.

Pero, esto no fue el único sueño que logró cumplir, pues Daniela se dejó ver buceando, “conocí la barrera de arrecife más grande del mundo” e incluso logró nadar muy cerca de una gran tortuga. La presentadora también compartió la serie de lugares que pudo visitar, pues al parecer, su estadía en este país ya habría llegado a su fin.

Lo cierto es que la exreina de belleza aprovechó cada sitio para disfrutar de la mejor manera, pues no sabe cuando volverá a tener la oportunidad de estar allí, de paso Daniela reiteró: “20 horas para llegar a un sitio soñado. Todo valió la pena”, dejando ver que este habría sido una de sus más grandes ilusiones desde muy corta edad y ahora se hizo realidad.

Daniela Álvarez mostró su tristeza al no poder esquiar con su hermano

La presentadora en medio de su viaje no dudó en realizar una reflexión con la situación que había atravesado. A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera: “Al llegar, desafortunadamente no tenían esquís adaptados para personas con discapacidad, por eso lo que pude hacer fue sentarme dos días en la terraza de un café, viendo a miles de personas esquiar en la montaña”, aseguró Álvarez.

Seguidamente, Daniela aseguró que en su mente por aquel momento solo pasaba el poder tener sus dos piernas, sin embargo, recordó que esta difícil situación tuvo una razón en su vida, motivo por el cual se centró en agradecerle a Dios y, por el contrario, no lamentarse por lo ocurrido y que ya no puede cambiar. En medio de esta mezcla de emociones también sintió bastante felicidad por su hermano Ricky a quien vio esquiar durante un buen tiempo e incluso no dudó en darle uno que otro consejo: “Acompañarlo desde aquella terraza para aplaudirlo, mientras veía esa felicidad en él y en todas esas personas, una felicidad que alguna vez yo también sentí”.