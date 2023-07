“Estoy aburrida de la vida”: famosa actriz colombiana piensa que ya se va a morir

Mile Vergara es una famosa actriz colombiana que se ha hecho reconocida en la industria del entretenimiento gracias a papeles en novelas como ‘Chepe Fortuna’ y ‘La Cacica’, pero no ha podido volver a la televisión por su estado de salud.

Si bien, la industria de la televisión es conocida por proyectos y novelas, pero muchos actores y actrices al cumplir cierta edad dejan de ser llamados a casting, sobre todo porque ya no hay papeles de personas mayores.

Pero Mile Vergara no perdía la esperanzada, pues la mujer deseaba recuperarse por completo para volver, pero luego de haber recaído en su salud, confesó en una entrevista para ‘Lo Sé Todo’ que muchas veces piensa que pronto se va a morir:

“Fue un derrame que medio que no entiendo ni por qué, pienso que estoy a punto de un infarto, pienso que ya me voy a morir, pienso en meterme a un anciano, estoy como aburrida de la vida. La verdad no estoy bien, para que digo que sí, más bien les pido que oren por mí”, afirmó Vergara.

Muchos seguidores se lamentaron las palabras de la también cantante colombiana, sobre todo porque consideran que todavía tiene mucho talento y tiempo para ofrecer.

Incluso algunos hicieron el llamado directamente a RCN y Caracol, quienes fueron su casa por tanto tiempo, para que le ofrezcan papeles que la puedan ayudar con la depresión por la que está atravesando en este momento.

El hijo de Mile se había pronunciado hace poco y había afirmado que ella estaba en recuperación, pero definitivamente, dichas palabras demuestran una depresión.