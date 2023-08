Dominic, el influencer a quien le prohibieron usar la camiseta de Colombia, presentaría graves problemas de salud

Dominic es reconocido en las redes sociales por ser un influencer de origen alemán que adoptó la nacionalidad colombiana y se hizo viral por compartir videos en las redes sociales mostrando la cultura de nuestro país, Sin embargo, el creador de contenido se ha hecho tendencia en las redes sociales luego de que hace unos días publicara un video diciendo que temía lucir la camiseta de la selección Colombia, ya que había recibido algunas amenazas.

Le puede interesar: “Un puño en la cara”, FCF hizo borrar contenidos de influenciador por usar la Tricolor

El joven quien solía usar la camiseta no solo como una muestra a los deportistas, sino como un símbolo que representaba a la cultura nacional que tanto le agrado desde que llegó al país. Sin embargo, el influencer contó por medio de un video que tuvo que eliminar varias publicaciones en las que lucía la camiseta luego de que la Federación Colombiana de Futbol le enviara un comunicado donde le exigía hacerlo o de lo contrario enfrentaría un proceso legal.

Le puede interesar: Conozca la camiseta que usará Dominc Wolf tras la prohibición de la ‘Federación Colombiana de Fútbol’

Entre las razones que se conocieron estaba que el joven alemán no contaba con los créditos de imagen en sus publicaciones y que por ende no podía seguir utilizando esta prenda y pautando con ella. “Para no meterme en problemas legales en Colombia, ya retiré dichos videos, los cuales realicé con mucho esfuerzo junto con mi equipo de trabajo”, dijo Dominic en su momento.

Le puede interesar: La embajadora de Alemania retó a la FCF colocándose la camiseta ‘Tricolor’

Desde entonces, el influenciador ha sido el centro de atención de las redes sociales y los medios de comunicación, quienes no se pierden un solo detalle de la vida del alemán. Es así como su más reciente confesión sobre su estado de salud alertó a sus seguidores.

Por medio de las redes sociales, el creador de contenido expuso que en días recientes había tenido que acudir al centro médico por una aparente gastroenteritis. El influenciador comentó que pese a que había recibido la atención necesaria, fueron también los cuidados de su novia los que le han ayudado a sentirse mejor.

En cuando a lo que le pudo ocasionar el malestar, el creador de contenido aseguró que aún desconoce las causa, pues no había ingerido ningún alimento extraño en los últimos días.