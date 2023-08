Conozca la nueva camiseta que podría usar Dominc Wolf, tras la prohibición de la ‘Federación Colombiana de Fútbol’

El influencer, que se declaró enamorado de Colombia, fue ‘vetado’ para usar la camiseta de la tricolor. Ahora bien, Dominic Wolf es un creador de contenido de origen alemán que se radicó en Colombia por el gran amor y admiración que le tiene a nuestro país. En las últimas semanas, el joven alemán ha protagonizado una controversia con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Cabe recordar que la Federación Colombiana de Fútbol le informó a Wolf que debía bajar varios videos promocionales de sus redes sociales, puesto que no contaba con los derechos de imagen para usar la camiseta con fines de lucro. Por esta razón, el reconocido Dominc Wolf, le tocó aceptar la decisión de la FCF, porque si no se tomarían acciones legales contra él. El youtuber atendió la solicitud y quitó los videos.

En un video publicado a través de su Instagram, el alemán afirmó no volverá a lucir la icónica camiseta de la Selección Colombia en su contenido después del comunicado emitido por la Federación.

“Dentro de los 8 años que llevo viviendo en Colombia nunca me he sentido tan poco valorado de una institución colombiana, la cual siempre he dejado en alto llevando su camiseta con alegría y actitud positiva a todas partes del mundo”, aclaró en el video.

Ante la petición de la FCF, el Comité Paralímpico Colombiano pujó en favor del youtuber, que se encarga de mostrar la diversidad cultural de nuestro país. “Queremos que @dominiccolombia tenga nuestra camiseta. ¡En Colombia somos más que fútbol! Es por eso que queremos que @dominiccolombia tenga la camiseta con la que nuestros #imPARAbles nos han representado alrededor del mundo y la use en todos sus videos”, dijo el Comité Paralímpico en sus redes sociales.

Aunque Wolf no se ha pronunciado al respecto, pese a que sus seguidores lo han etiquetado buscando su atención, la invitación del comité sigue en marcha para que se pueda visibilizar el trabajo de los deportistas paralímpicos.