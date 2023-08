Participante del ‘Desafío The Box’ llegaría al Concurso Nacional de Belleza; no pasó desapercibida durante el reality

Trataron a Sara de lambucia en 'Desafío The Box' y así reaccionó Foto: Captura de YouTube

El ‘Desafío The Box’ es uno de los realities del Canal Caracol más queridos por los colombianos, pues se encarga de reunir a varios deportistas quienes tendrán que medirse a difíciles pruebas enfrentándose así, a fuertes relaciones con sus demás compañeros hasta pasar días sin alimento. Si bien, el programa ya llegó a su fin una de las participantes que se destacó con su belleza confesó si piensa llegar al Concurso Nacional de Belleza.

Aunque el programa está enfocado en demostrar las habilidades deportivas también algunos de los participantes no pasaron desapercibidas entre ellos Rapelo, Ricky, Saskia y quien terminó sorprendiendo en las últimas horas fue Sara, quien generó todo tipo de comentarios con sus compañeros y televidentes por su desempeño dentro de la competencia.

Sara quien se destacó no solo por su belleza, sino por la forma de alimentarse y por ende, lo bien que lo disfrutaba. Al salir del programa no dudó, al igual que el resto de sus compañeros de aprovechar su auge para seguir dándose a conocer a través de sus redes sociales, por supuesto, llevando varios halagos por parte de sus seguidores.

Recientemente, Sara realizó una dinámica de preguntas con el fin de poder seguir compartiendo detalles de su vida con sus fans. Una de las que más se destacó sin duda, fue si llegaría al Concurso Nacional de la Belleza. Ante el hecho y de manera contundente la participante compartió la serie de mensajes que han llegado a sus redes sociales en las que todos se refieren al mismo tema.

Asimismo, Sara Velázquez reiteró que es un tema que debe estar muy segura antes de darle inicio, pues no existiría marcha atrás: “Ustedes me lo dicen todo el tiempo, pero agh no sé, tendría que pensarlo bien”. Sus palabras estuvieron acompañadas de una foto de ella, al parecer, en medio de una pasarela y con la serie de mensajes que ha recibido en los últimos meses.

Lo cierto es que los seguidores de Sara no se rinden y esperando poder convencerla, pues aseguran que la joven cuenta con un gran potencial y sería una muy buena representante de Risaralda.