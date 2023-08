“No me van a amedrentar”: exesposa de Alan Ramírez arremetió de nuevo contra el cantante

Alan Ramírez es uno de los cantantes de música popular emergentes del momento, pues ha tenido mucha relevancia en redes sociales y ha tenido apoyo de varios colegas músicos, teniendo en cuenta que es admirado por salir adelante desde que era un mariachi.

Lo cierto es que por estos días el cantante ha sido tendencia en internet y no precisamente por su carrera musical ni su trabajo, sino por problemas personales con su exesposa, con quien duró en relación por 10 años y con quien comparte una hija.

Aparentemente, el hombre la estaría acosando, tomando en el mismo edificio donde ella vive y hasta vigilándola por medio de motos y carros.

La situación explotó y luego de que ella expusiera el caso en redes sociales, Alan aseguró que la mujer lo estaba haciendo por conseguir plata y fama, así que ella no se quedó callada y arremetió contra el cantante nuevamente:

“Se dividieron los comentarios y está bien, yo tenía que hacer público como me estaba sintiendo y lo que estaba pasando y sigo afirmando que todo es totalmente cierto, así tenga a más de uno encima, no me da miedo, no me van a amedrentar porque yo tengo derecho a exponer mi verdad. Algunos dejaron de ser cantantes y se volvieron comentaristas de chismes, otros dicen que busco dinero y fama, ¿ustedes que si yo buscara eso no me hubiera quedado ahí?, recibiendo cacho y otras cosas. Lo conocí siendo mariachi y lo dejo siendo un artista”, afirmó Sofía, dejando claro que su denuncia no se trató por temas de fama y dinero.

Hasta el momento, Alan no ha contestado, pero probablemente la pelea durará unos cuantos meses.