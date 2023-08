“¿Saben qué me queda grande a mí?”: ‘Guajira’, del ‘Desafío The Box’, subió video de ella cuando nadie la conocía

‘Guajira’, del ‘Desafío The Box’, demostró en el reality realizado por el Canal Caracol que tiene sangre de ganadora, pues a pesar de quedar en el segundo lugar en el codiciado puesto, reveló que no necesitaba 400 millones de pesos para lograr el objetivo que buscaba, añadiendo que tenía mucho tiempo para trabajo y lograr llegar a esa cantidad de dinero.

A pesar de que muchos usuarios siguen atacándola y hasta burlándose de ella por no haber ganado, ‘Guajira’ tiene claro que el único camino es seguir trabajando y seguir enfocada en convertirse en una de las mejores deportistas del país.

Por eso mismo, ‘Guajira’ decidió abrir un negocio para guiar a las personas que estén interesadas en cambiar sus hábitos, alimentarse bien y entrenar y por el video que compartió, tiene cientos de mensajes de personas interesadas.

Ahora, decidió conmover a sus seguidores mostrándole un tierno video de ella cuando era pequeña, en donde estaba dando un discurso de agradecimiento hacia una fundación.

Ante esto, la subcampeona se pronunció:

“Mi hermana me envió este video y se me aguaron los ojos. Decirte que recuerdo 100% este momento, no, pero sí recuerdo a personas a las que refiero, y sé cuál el contexto. Lo veo otra vez y digo wow, aún cuando muchas cosas han cambiado, la luz y el liderazgo viven en mí, ahora tengo muchas más respuestas a este momento de mi vida en el que me encuentro y fue como si con este video me inyectaran gasolina de avión y ¿saben que me queda grande a mí?, nada, la voy a romper”, terminó por decir la exparticipante.