“Me tiene vigilada con motos y carros”: Famoso cantante colombiano es acusado de acoso por parte de su expareja

Alan Ramírez es un famoso cantante colombiano de música popular que ha tenido gran recibimiento por parte del público, sobre todo de muchos colegas músicos que lo han apoyado a lo largo de su carrera. El intérprete de ‘A Golpe de Mula’ está en el ojo del huracán por una acusación por parte de su expareja.

Hace más de un mes, Alan Ramírez apareció en sus redes sociales contando que su relación por casi 10 años con Sofía Rendón había terminado y que incluso le había dejado todo lo material para que ella estuviera con su hija bien. Hasta donde se supo, la pareja había terminado en buenos términos e incluso aseguró que no tendría problema el día que ella rehiciera su vida con alguien más.

Además de eso, aseguró en una entrevista para ‘La Red’ que dejaría el alcohol porque no tenía autocontrol. Sin embargo, las noticias que suenan hoy en día son diferentes. A través de las historias de Sofía Rendón, compartió un video en donde aparece el hombre tomado y con otras amigas al frente del edificio de ella.

Ante esto, Sofía reveló que estaba cansada de la situación, pues consideraba que Alan la estaba acosando y la tenía vigilada por medio de carros y motos:

“Fue la gota que rebosó el vaso, me siento ahogada, me siento asfixiada, porque sí es verdad que constantemente estoy vigilada, por carros, por motos, si estoy hablando con alguien, me dejan de hablar porque los amenazan”, afirmó la mujer.

Alan, por otro lado, decidió pronunciarse con un corto mensaje en donde decía:

“Cuando alguien busca fama, hará hasta lo imposible por buscarla”