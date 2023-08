Seguidora de Nicolás Arrieta asegura que se volvió lesbiana gracias a él

Una ecuatoriana con el nombre de usuaria en TikTok @katanakillsec precisó en un video que más o menos desde su adolescencia era una ferviente admiradora del creador de contenido colombiano Nicolás Arrieta.

En el clip indica que le pidió en ese entonces, por medio la red social Facebook, una nota de voz que ella usaría como la alarma para así levantarse e ir a cumplir con sus obligaciones escolares.

“Yo era fan a muerte de Nicolás Arrieta, o sea, si ese hombre hubiera necesitad un riñón, yo me hubiera metido la mano a la boca me hubiera sacado mi riñón y se lo hubiera ido a dejar personalmente a la puerta de su casa con un moñito. Nada yo le escribí por Facebook y le dije que si me podía mandar un audio diciendo x cosas para y usarlo de alarma. El man me envió el audio y yo, pero este video no es sobre Nicolás Arrieta, es sobre mí y mi homosexualidad”, indicó la mujer.

Pero luego de dar todo un intro sobre la manera en la que contactó a Nicolás Arrieta indicó que el video que hacía no era con respecto a él, sino a sus preferencias sexuales a lo que el creador de contenido precisó que no tenía idea, ya que por mucho tiempo envió ese tipo de audios que le pedía la gente, sin embargo, pidió prestarle atención al clip por lo que la chica dice.

“En algún momento de la vida debí haberme dado cuenta de que si a mí me gustaba un hombre que era tan andrógino, pues yo iba a terminar siendo gay, algún tipo de gay. Y me tomó 23 años darme cuenta de que yo era lesbiana. O sea ¿23?”, agregó la mujer mientras en el clip Nicolás Arrieta interviene con un corte para agregar “¿Y yo qué mierd@s tengo que ver?”.

La mujer culminó el video diciendo que tenía una teoría que sometía a consulta sobre si cada una de las fanáticas de Nicolás Arrieta de ese entonces terminaron siendo lesbianas o bisexuales.