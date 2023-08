“Agrava mi depresión”: Alina Lozano consumió por años una sustancia que le hacía daño sin darse cuenta

Alina Lozano es una actriz colombiana que ha sido reconocida durante años gracias a sus participaciones en novelas como ‘El Último Matrimonio Feliz’, ‘Pedro el Escamoso’, entre otras grandes producciones que la han catalogado como las mejores de Colombia. Sin embargo, ha sido tendencia en los últimos meses, pero no por su trabajo en la televisión.

Lea también: “Me da pena con la gente de El Salvador”: Cristina Hurtado se disculpó por burlarse de un lugar turístico

Alina Lozano mantuvo una relación sentimental con Jim Vásquez, un chico bastante más joven que él que fue su alumno de actuación, con el que se generó mucha polémica porque hasta anillo hubo de por medio.

La duda constante era si realmente esta relación era real o simplemente se trataba de algo inventado para redes sociales. Hasta el momento no se sabe por qué siguen manteniendo que todo fue real, aunque no estén ahora mismo juntos.

Ahora que ha compartido con sus seguidores y ha abierto su corazón respecto a cómo se siente sentimentalmente luego de haber terminado, reveló que hay una sustancia que “la vuelve loca”.

Lea también: Aleja, del ‘Desafío The Box’, estaría comprando un lujoso apartamento con los millones que se ganó

En redes sociales, Alina reveló que:

“Estoy acá con mi desayuno, pan de arroz, sin nada de azúcar, sin nada de edulcorante, solo un poco de esencia de vainilla. El azúcar me dispara a mí la locura, la emocional, la espiritual, me pone mal, me baja la anergía, me agrava la depresión y durante mucho tiempo la reemplacé por edulcorantes pensando que estaba bien y me tocó hablar con mi endocrinólogo porque además yo tengo hipotiroidismo”, terminó diciendo la famosa actriz.

Sin duda, reveló que era importante que cada persona analizara las sustancias que ingería porque todos los cuerpos eran diferentes.