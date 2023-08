Tuti Vargas reveló cómo va su proceso de abstinencia a la nicotina

Tuti Vargas es una creadora de contenidos que comenzó su carrera en redes sociales gracias a sus videos de maquillaje en YouTube. Poco a poco cambió su contenido y se dedicó a generar videos en Instagram y ser parte de importantes proyectos como ‘MasterChef Celebrity’.

La modelo está luchando actualmente contra la abstinencia a la nicotina, puesto que como había anunciado a sus seguidores, quería dejar de lado ese hábito que no le estaba trayendo nada bueno a su salud y por el contrario le hacía perder lo que ganaba con sus entrenamientos de yoga y pilates.

Sus fans en Instagram no perdieron la oportunidad de preguntarle cómo va su proceso, a lo que sin pensarlo, les reveló por medio de sus historias la fuerza de voluntad que ha tenido para enfrentarse a la tentación de la nicotina.

“Voy demasiado bien, llevo 14 días sin fumar ningún cigarrillo electrónico”, comenzó diciendo, además de comentar la prueba que le puso la vida y de la cual sacó toda la fortaleza y fuerza de voluntad para no caer de nuevo.

“Llegué de viaje y me puse una chaqueta y sentí algo en un bolsillo, metí la mano y era un vapeador nuevo de sandía, el que era mi sabor favorito. Ustedes no saben lo que yo sentí, yo lo vi y dije, qué hago”, dijo.

Y continuó mencionando que, “obviamente me lo metí en la boca pero no me pasé el humito y dije: no puedo hacer esto, no puedo mandar todo al carajo por encontrármelo por cosas de la vida en el bolsillo de la chaqueta que me puse, así que lo cogí, lo boté a la basura, pero obviamente me dio durísimo la ansiedad de tenerlo al frente y tener esa fuerza de voluntad para decir eso no lo voy hacer”.

