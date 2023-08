Aleja, del ‘Desafío The Box’, estaría comprando un lujoso apartamento con los millones que se ganó

¿Puro interés? Esta sería la nueva pareja de Aleja, ganadora del ‘Desafío, The Box’ Captura de pantalla tomada del Instagram de @alejamartinez_s

Aleja, del ‘Desafío The Box’, ha sido considerada como una de las mujeres más afortunadas del reality, pues la competidora fue muy criticada y muchos incluso aseguraron que no se merecía ni la plata ni el título. Sin duda, Aleja le calló la boca a más de uno, demostrando no solo que tenía todas las capacidades para ganar, sino también se merecía el título después de sufrirla tanto.

Lo cierto es que ahora que el reality terminó, Aleja ha estado trabajando y dando muchas entrevistas a varios medio de comunicación y lo cierto es que a pesar de que aún le llegan mensajes de odio, ella dejó claro que está bastante enfocada en su trabajo y en los proyectos que tiene en mente.

A pesar de que ha bromeado con gastar su plata en cositas varias, lo cierto es que compartió un video que revelaría su próxima millonaria inversión.

Aleja parecía estar sentada en una sala de espera de un proyecto de apartamentos, pues se veían las torres en un modelo escala. Pero lo que aún podría dejar la próxima compra más clara, fue el mensaje con el que acompañó el video:

“Cuando compre apartamento no diré nada, pero habrá señales”, afirmó la ganadora.

Aleja ha tenido que aclarar en varias oportunidades que la plata que se ganó gracias al Canal Caracol no lo gastará en cirugías o en cosas vanas como en algún momento se llegó a decir, sino que aprovechará la oportunidad para invertir y hacer que su plata se multiplique.

Lo que sí es seguro es que la ganadora está pasando por su mejor momento, no solo por el dinero, sino por el trabajo que ha salido gracias al apoyo que muchos le dan.