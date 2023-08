“En el amor no hay economía”: Jenny López le deseo lo peor a los que critican su idilio con Jhonny Rivera

A sus 20 años de edad, la cantante Jenny López ha decidido aprovechar el ‘boom’ mediático que genero la confirmación de su relación con el Jhonny Rivera , para dar a conocer su talento mediante las redes sociales y de paso lanzarle ‘pullas’ a los detractores que la critican por su relación con el cantante pereirano, que le lleva varias décadas por delante.

Ya son más de 330.000 mil seguidores los que acumula la caucana en la red social Instagram, lugar en el que recientemente la criticaron fuertemente y la tildaron de ‘avispada’, por presuntamente aprovecharse de la fama de su actual media naranja. Ante estos comentarios, López decidió hacerle frente de una manera distinta a la confrontación y esta preparando una ‘sorpresita’, derivada de los ritmos dominicanos a sus detractrores.

Jenny López lanzó pullas a detractores con cover de Romeo Santos

En un reciente video, la artista mostró algunos apartes del que sería uno de sus próximos, lanzamientos en el mundo musical. La intérprete decidió adaptar una reconocida canción de bachata al género popular en la que de cierta manera se muestran algunos aspectos de su relación con Rivera en las líricas:

“En el amor no hay economía ni una edad precisa para que dos se quieran”, “Que se mueran los incrédulos y envidiosos”, “No lo duden, una lengua venenosa es más mortal que un cuchillo”, “Que caigan todos en abismo, si es que no aceptan nuestro idilio”, y “Qué demonios importa el estatus económico si el alma no tiene valor”, son algunos de los apartes de la interpretación de la joven de 24 años, letras que provienen de la canción, ‘Que se mueran’, tema que hace parte del álbum ‘Formula. Vol 1″, lanzado en el año 2011 por el ‘Rey de la bachata’, Romeo Santos.

