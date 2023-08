“Nunca había sentido tanto miedo y angustia”, Laura Tobón reveló detalles de su maternidad

Cochina, pero feliz: bebé de Laura Tobón da primeros pasos y critican que no le cambia el pañal Foto: @laura_tobon

Laura Tobón Yepes es una modelo, youtuber, periodista y empresaria colombiana, quien está casada con Álvaro Rodríguez, padre de su hijo Lucca, reconocida por conducir el reality show de talento musical del Canal Caracol, ‘La Voz Kids’.

La creadora de contenido de 33 años de edad suele mostrar sin tapujos en sus redes sociales las diferentes etapas por las que ha pasado desde que se convirtió en madre del pequeño Lucca.

Para ella la maternidad no es color de rosa y no es perfecta como se ve en redes sociales, sino que ha dejado ver que ella ha pasado por momentos de tristeza, angustia, frustración, miedo, pero sobretodo de felicidad, amor y diversión.

Lea también: Conozca la nueva camiseta que podría usar Dominc Wolf, tras la prohibición de la ‘Federación Colombiana de Fútbol’

Es por esto que dedicó un profundo análisis sobre los estándares de la maternidad con quienes la siguen y creen que por ser famosa tiene su vida solucionada como madre.

El mensaje de Laura Tobón a las madres “gris”

“La maternidad es un viaje individual”, comenzó diciendo Laura en su video de Instagram, en el que compartió con sus seguidores algunos aprendizajes que ha tenido como persona, mujer y madre en su propio proceso.

“Jamás me vi siendo solo mamá, por supuesto siempre me soñé con tener hijos, pero nunca sentí que ese fuera mi único propósito en la vida. Tengo muchas amigas y personas cercanas que para ellas sí es su propósito, y lo admiro un montón, pero esa no soy yo”, mencionó.

Y también dijo: “poco se habla de nosotras, las mujeres que están entre la mitad. Vemos mucho esas mujeres que no quieren tener hijos y esas mujeres que la maternidad es su vida completa, pero poco se habla de las que estamos en la mitad, de las que estamos en el gris”.

La empresaria comentó que “nunca había sentido tanto miedo y angustia”, además de cuestionarse a diario por su papel como mujer, ejemplo y madre de Lucca, puesto que suele culparse por si su hijo se enfermó o se echa responsabilidades encima por las emociones de su bebé, esas que no le corresponden, sino que hacen parte de un proceso natural de formación de un niño.

La razón por la que Laura Tobón ha podido disfrutar de su maternidad

La presentadora dejó claro que ella ha hecho de su proceso algo único, algo de ella, su maternidad con Lucca ha sido propia, tras entender que lo mejor que ella puede darle a su hijo es una mamá feliz.

Le puede interesar: Elizabeth Loaiza celebra la firma de la Ley 2316, llamada Colombia Sin Biopolímeros

También comentó que todo ha sido posible gracias a una red de apoyo familiar que le ha permitido poder seguir siendo ella, con sus anhelos, sueños y gustos profesionales sin dejar de lado a su hijo, su rol como esposa, hija, hermana, amiga y madre.

“No dejemos que los estándares genéricos nos afecten. Este viaje es tuyo y solo tuyo”, concluyó la modelo al enviar un mensaje a sus seguidoras que también son madres.