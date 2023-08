Elizabeth Loaiza celebra la firma de la Ley 2316, llamada Colombia Sin Biopolímeros

“Estoy muy emocionada, víctimas de biopolímeros, nunca más van a estar solas”, comenzó diciendo la modelo Elizabeth Loaiza en su video en Instagram con el que dio a conocer una noticia muy importante para los colombianos. La empresaria es una víctima de los biopolímeros en sus glúteos al igual que Jessica Cediel y Lina Tejeiro, pero ella decidió abanderar el tema y luchar para obtener ayuda legal para los hombres y las mujeres que padecen de este mal.

Hace tres años, la reconocida modelo inició el proyecto de ley “Ni una más con biopolímeros” y durante este tiempo a trabajado hombro a hombro con políticos para hacer que no se quedara en proyecto, sino que su iniciativa se hiciera una realidad para dar una luz de esperanza a quienes les inyectaron biopolímeros en su cuerpo y no cuentan con los recursos necesarios para extraerlos.

Elizabeth Loaiza compartió hoy en sus redes sociales la gran noticia: “El presidente @gustavopetrourrego hoy con su firma, aprobó y dio fe de la autenticidad y existencia del proyecto de ley 358 de 2022 que abanderé... Hoy es un hecho en Colombia la LEY DE LA REPÚBLICA 2316, llamada COLOMBIA SIN BIOPOLIMEROS”.

Lea también: Importante enseñanza de Cristina Hurtado a su hijo luego de perder competencia internacional

En la descripción de su video dio a conocer que contó con padrinos políticos para hacer posible la visibilización de su proyecto y junto a ella lo abanderaron al punto de lograr que las víctimas de biopolímeros hoy cuenten con atención en las EPS para contar con el apoyo médico y psicológico en el difícil proceso que enfrentan con su salud.

“Estoy súper emocionada de haber logrado sacar esta ley de la República que beneficiará a millones de Colombianos porque no se alcanzan a imaginar la cantidad de personas que me escribían a diario, diciéndome que se estaban muriendo y que no tenían dinero para sacar este veneno de su cuerpo”, comentó Loaiza.