Mujer deja al descubierto las travesuras de una vecina con hombres y se hizo viral en redes

La mujer no sabía que la otra estaba en el grupo de vecinos en WhatsApp Foto: Unsplash

Los grupos de WhatsApp han servido para conectar a más de uno en todos los aspectos, pues para pasarse información importante en el trabajo, para acordar salidas de viejos amigos y para informarse de los últimos acontecimientos de importancia en una comunidad.

Precisamente en estos últimos son aquellos en los que las quejas y una que otra pelea salen a relucir de vez en cuando y más cuando lo que se escribe dentro de él viene sin ningún tipo de filtro y algo así ha ocurrido recientemente en una captura de video que ha sido compartida por medio de las redes sociales y que ha causado furor entre los internautas.

Una mujer que aparece en el chat como “Veci Nancy” inicia la conversación presumiendo la más reciente función de WhatsApp que son los video mensajes circulares “Hola vecinos ¿Cómo están? ¿Ya vieron pues lo que salió por el WhatsApp? Audios con video, qué bueno mi sobrino me lo actualizó, miren que bueno”.

De inmediato llega la reacción de otros vecinos, sobre lo que fue la actualización, pero llegó el comentario de alguien que aparece como “José Amarguras” quien escribió que “Vecinas recuerden que este grupo no es para chismes, es solo para cosas relacionadas con seguridad del barrio”.

Y fue el detonante para que “Veci Nancy” siguiera con sus video mensajes, pero esta vez no para recomendar actualizar el WhatsApp, sino para asegurar que una de las vecinas mete hombres a su casa. “A propósito, voy a poner una denuncia, esa muchacha de la esquina me tiene preocupada, eso entra hombres de toda clase, calaña, de todo eso me tiene muy aburrida, hay que decirle que este barrio es un barrio sano. Se llama Juliana, esa muchacha de la esquina”.

De nuevo apareció “Jorge Angustias” recordando la idea para la que fue creada el grupo. “Señoras, recuerden que este grupo es para cosas serias, no se pongan a enviar chismes ni bobadas por acá, porque entonces la gente se va a aburrir y se sale”.

Minutos más tarde apareció “Juli veci buenona” a defenderse de las acusaciones de “Veci Nancy” quien en otro mensaje mostró más preocupación por los supuestos hombres que la chica mete en su casa al considerarlos “malandros”. “Oiga vecina ¿y usted quién es para meterse en mi vida? Sapa si usted no tiene a quién meter en su casa no es problema mío”.

Seguidamente “Veci Nancy” aseguró que no sabía que Juliana estaba en el grupo de vecinas y minutos más tarde procedió a salir, mientras que otro de los vecinos —quien no actualizó a videos mensajes— dijo que no sabía lo que estaba pasando.

“Oigan viejas sapas, comprense una vida, mejor. Dejen de estar pendientes de los demás, que yo veré a quién meto a la casa. Parecen unas bisagras las dos, si no están en la puerta están en la ventana. Ábranse de acá”, agregó “Juli veci buenona”.

