Nueva forma de cobrar deudas en Colombia se volvió viral en redes

La mayoría de veces por quiebra económica, por estar sin un empleo o porque se olvidaron de pagar es la forma en la que se crean deudas en Colombia y de la misma manera en diversas partes de mundo. El incumplimiento genera en quien prestó el servicio molestia al punto de que una vez que tienen una idea de por qué no le están pagando, ofrecen una alternativa como un descuento, un plan de pago, pero cuando ya es repetitivo se recurre a otras formas, tal como la que escogió una colombiana.

La mujer se plantó con una corneta y micrófono en mano en medio de la extensa calle de arena y mientras la grababan del otro extremo advirtió que iba a cobrar, nombrando a cada uno de los deudores, que le tenían el dinero de un postre.

“Bueno, el día de hoy voy a mencionar a aquellas personas que no me ha querido pagar el postre, porque ya me cansé de ir a cobrarles por las buenas. Entonces voy a empezar. Aquí de primero tengo, como siempre, a Jorge Baldón, o sea son 2 mil pesos, ¿Y no tienes 2 mil pesos para pagarme el postre? O sea, no ¡Cómo es posible eso!”, indicó la mujer.

Sin embargo, apenas era el inicio, pues seguidamente continuó nombrado a las personas hasta incluso reprochar que una de las deudoras tenga una tienda en su casa y que aún así no le cancele parte del monto.

“Además, de eso aquí sigue la señorita Daniela, que yo sé que ella me está escuchando allá ¡Págueme el postre! Ya me cansé de ir a cobrarle por las buenas deje de ser machucha. También tengo aquí a la vecina, vea tiene la tiendita y me debe 700 pesos. ¿Cómo es posible que no me va a pagar eso?”, continuó la mujer.

La última persona en nombrar fue la que más llamó la atención en todo su reclamo público, pues indicó que ha ido en reiteradas oportunidades a su casa y que del total siempre la negaron excepto una sola vez.

“Vea, acá, por último, tengo a la señorita Alba, que yo sé que ella me está escuchando. He ido 32 veces a la casa y de esas 32, 31 veces me han dicho que no está. Cómo es posible que no me van a pagar 2 mil pesos de los postres que me debe. Ya me cansé, me cansé de cobrarles por las buenas”, finalizó la mujer.

Al sumar se evidencia una totalidad de 4 mil 700 pesos entre los montos que ofreció, ya que de una de ellas no ofreció la cantidad que le adeuda. El video lleva cierto tiempo publicado en diversas redes sociales y cada vez tiene más auge debido a la incómoda situación que debió vivir la señora, más los deudores ante la situación.