Costeña publicó todo lo que preparó para cenar y la reacción de su madre se hizo viral

Las diferencias familiares sobre la cantidad de comida que a veces se toma para cada plato deja en cada familia, en las que esto ocurre, momentos inolvidables, pues en medio del reproche siempre se logra calar una risa, y algo así es lo que ocurrió en la costa de Colombia.

“Publico la foto de mi cena en mi estado y mi mamá la ve” es la frase suspendida en el video en el que seguidamente se ve entrar a la madre con el teléfono en mano y la hija refutándole que “Mami eso es un pedacito de queso, apenas mami. Mami tú no puedes ser egoísta con tu hija, mami”.

Pero la mujer no sale del asombro mientras compara y va contando poco a poco lo que se ve en la fotografía para enumerárselo y reprochárselo “Tres huevos, cuatro guineo verde y media libra de queso Yesmith. Dios mío. Ombe no, no me llames, ¿cuánto me puede durar ese hijoumade queso?, dime tú”, pero la hija le insistió en que “Mami es un pedacito”.

Incrédula ante la situación la mujer decidió irse hasta la cocina a revisar la nevera y contemplar el panorama de desolación en el área del queso, pues sí, se lo había comido todo.

“No, no, no parte esa vaina, no seas así. Voy a mirar. Anda mira eso, oye, voy a estar trabajando para que te comas todo ese pocotón de queso. Yesmith, tú te comiste todo, yo dejo de comer queso para dárselo a ella, media libra, te vas a ir en mierd@”.

Desde su publicación en las redes sociales el video se ha hecho viral y como era de esperarse la reacción de la comunidad digital no se hizo esperar, pues algunos aseguran de manera jocosa que la situación con respecto a las quejas de los padres con respecto a la cantidad de queso también se repite en sus hogares.