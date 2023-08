Carlos Antonio defendió a la FCF del youtuber alemán y dejó una puya al fútbol femenino

Carlos Antonio Vélez entró a la polémica que se levantó en el país luego de que al youtuber alemán, Dominic Fabian Wolf, le llegara una carta pidiendo no utilizar más la camiseta de la Selección Colombia para videos comerciales y de paso le dejó un vainazo al fútbol femenino que dijo no produce mayores ingresos en nuestro país.

Mucha polémica se despertó en las últimas horas el tema del influenciador que sentenció que “Ha llegado un comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol FCF no tan agradable”, señaló el europeo, en donde le dicen que “Si no retiro dichos videos me dijeron que van a iniciar acciones legales en mi contra”.

Ante esto, el analista se refirió al tema en su sección, Palabras Mayores del programa Planeta Fútbol en Antena 2.

Vélez se puso del lado de la Federación ante Youtuber alemán

Después de nombrar uno por uno a los patrocinadores de la Selección Colombia, refirió, el periodista refirió: “Nadie se puede abrogar el derecho de ponerse un símbolo de la selección como si representara a la misma para hacer publicidad de firmas competidoras de quienes pagan fortunas” y allí añadió: “Es que pagan fortunas y por eso es que el fútbol femenino camina y por eso camina el fútbol juvenil”.

Solo la selección masculina produce ingresos

“La única selección que mueve el torniquete en grandes proporciones es la selección absoluta, la de mayores. Porque en los mundiales masculinos se paga mucha plata. Porque las eliminatorias entregan 18 taquillas de alto vuelo y todo lo demás”, señaló.

Agregando que “ahora con el boom del fútbol femenino van a empezar a aportar billetico y qué bueno, pero hasta ahora, lo único que produce es la de mayores”.

Y al final dejó claro que se tienen que respetar las normas y no usar la camiseta de la Selección Colombia para fines comerciales: “Esto vive de la empresa privada y hay que respetarla. ‘No que cómo no dejan que fulano pueda hacer…’. No, cada uno puede hacer lo que quiera, pero en los márgenes legales. Hay cosas que están permitidas y otras que no están permitidas y así es”.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez puso su postura en firme y no comparte que muchos defiendan a Dominic Wolf, el youtuber alemán, en su intención de explotar la marca de la Selección Colombia.