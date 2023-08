“Se robó mi corazón”: Paola Jara recibió ‘sorpresita’ durante su concierto y hasta terminó llorando

Paola Jara es una cantante de música popular quien llegó a la fama gracias a éxitos como ‘Murió el amor’, ‘Salud por él’, entre otros. Además, de su sonada relación con Jessi Uribe desde hace más de 4 años siendo el centro de las críticas. Sin embargo, ambos siguen enfocados en sus carreras artísticas en donde la paisa dejó ver su emoción en su más reciente concierto.

Jara ha sabido ganarse el cariño de sus seguidores gracias a su talento y sencillez tanto dentro como fuera de la tarima. Por supuesto, sus fans son de todas las edades y a lo largo de sus diversas presentaciones no dudan en mostrar el cariño que sienten por ella, dejándola bastante sorprendida.

Recientemente, la artista cautivó al público de San Carlos, Antioquia, pero en medio de su presentación la paisa le pidió a una menor subirse al escenario. En medio de la emoción la fan de Paola indicó que estaba allí, porque le encantaba su música y quería poder conocerla a pesar de la gran cantidad de personas que estaban presentes. Ante sus palabras de cariño y alegría, las muestras de amor por parte de la Paola se hicieron esperar, abrazando a su seguidora.

Pero, el sentido momento no terminó allí, pues Paola no desaprovechó la oportunidad para que la menor la acompañara a interpretar uno de sus más recientes éxitos ‘En tus zapatas’. Segundos antes, le preguntó a la joven si se sabía esta canción a lo que ella indicó que por supuesto, en donde ambas le cantaron al público de San Carlos.

Lo cierto es que Paola quedó en shock durante un buen tiempo, no solo por la voz de su gran fan sino también la interpretación, dándole el espacio para que ella solo cantara mientras que ella estaba a su lado con algunos pasos de baile. Horas más tarde, la paisa no dudó en compartir el sentido momento a través de sus redes sociales en donde indicó: “Anoche ella se me robó el corazón y me sacó lágrimas de alegría”.

Seguidamente, la intérprete de ‘Murió el amor’ aprovechó para agradecer no solo a la menor sino también a quienes asistieron a este evento por demostrar tanto cariño y amor, pues ha sido una de las noches en las que más emociones ha sentido: “Qué noche tan mágica viví en San carlos”.

Como era de esperarse, los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, destacando que este es el poder de la música y que no hay nada más bonito para un artista que ver a los niños poder interpretar sus temas, resaltando que el corto no solo logró conmover a Paola sino también a todos sus seguidores.

¿Qué pasó con la relación de Paola Jara y Jessi Uribe?

La pareja después de más de 3 años de noviazgo decidió dar el siguiente paso motivo por el cual contrajeron matrimonio el pasado 14 de mayo del 2022 en una sentida ceremonia que tuvo lugar en Medellín, en donde sus familiares, amigos y colegas estuvieron presentes para celebrar esta unión. Actualmente, la pareja se ha mostrado más feliz que nunca e incluso hace pocos meses decidieron llevar en su piel su amor, pues se realizaron la fecha de su boda en una de sus muñecas.