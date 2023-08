Matrimonios fallidos: estos son los hombres que intentaron una vida con Britney Spears

La princesita del pop, Britney Spears logró la fama mundial en plena adolescencia con temas como ‘Toxic’, pero un escándalo con su familia la alejó de los escenarios para consumirla en un mundo de excesos y prohibiciones, dentro de los que trató de luchar por su vida sentimental, pero en repetidas ocasiones terminó sola y con más problemas.

Parecía que su último matrimonio sería la salvación para Britney Spears, pero un anuncio público en redes sociales causó inquietud sobre cuál fue el motivo que llevó a la cantante a quedarse soltera de nuevo entre sus controversiales videos en Instagram.

¿Cuántas veces se ha casado Britney Spears?

Jason Allen Alexander

Britney comenzó sus uniones maritales en medio de la diversión, el alcohol y la fiesta, puesto que en el 2004 contrajo matrimonio con Jason Allen Alexander en Las Vegas.

Como era de esperarse, el acto legal que unió a la princesa del pop con quien fue su primer esposo duró tan solo 55 horas, dejando su fugaz relación dentro de los curiosos recuerdos de sus seguidores.

Lo que Spears creyó que fue un error y algo que ya había solucionado, se le ha convertido en un problema por años, ya que en varias oportunidades, su primer exesposo ha tratado de irrumpir en su casa en repetidas oportunidades.

Lea también: Exparticipante del ‘Desafío The Box’ puede perder la movilidad de su rodilla izquierda

Kevin Federline

Como si no fuera suficiente con las malas decisiones que ha tomado, Britney Spears intentó darse una segunda oportunidad en el amor al casarse con uno de sus bailarines en 2004.

Con Kevin Federline la relación nació gracias a que con el tiempo que pasaban juntos llegaron a enamorarse, se casaron y producto de su matrimonio de tres años, la cantante tuvo a sus dos hijos, Jaden y Sean.

En 2007 las cosas no resultaron bien y la unión acabó bajo unas condiciones poco amigables, las cuales Britney Spears declaró en su momento como “diferencias irreconciliables con Kevin”.

En medio de su separación, la custodia de los niños quedó en medio de la mesa de confrontación, pero fue la misma Britney la que por sus excesos y al encerrarse en casa con uno de sus hijos, le dio la razón al juzgado para que Federline ganara la custodia física y legal de sus hijos.

Fue solo con el paso del tiempo que Spears logró quitarse de encima el control de su padre y retomar la custodia de Jeaden y Sean, quienes aún, en algunos momentos, hablan de manera negativa sobre la cantante en su rol materno.

Sam Asghari

En 2021 Britney Spears se comprometió con el modelo Sam Asghari, con quien en 2022 contrajo nupcias y compartió con sus seguidores el feliz momento.

Puede leer: Byron del ‘Desafío The Box’ mostró lo que escondía de su pasado

Para sus seguidores este sería el esposo ideal y la relación perfecta con el que la ídola del pop podría terminar sus días, junto al hombre que le había apoyado en sus momentos más difíciles.

Pero todo llegó a su fin. En agosto de este año, Sam hizo público en su perfil de Instagram su ruptura física, sentimental y legal con la cantante.

Junto con uno de sus bailes, Spears rompió el silencio y habló de su divorcio, mencionando que: “Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos...6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida pero... ¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie!... Pero, sinceramente, ya no podía soportar el dolor... He jugado fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos !!! Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, ¡pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades!”.