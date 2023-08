Britney Spears habla sobre su divorcio con Sam Asghari

La cantante Britney Spears rompió el silencio sobre su divorcio con Sam Asghari.

A través de sus redes sociales, la artista se pronunció sobre cómo se siente tras el divorcio.

“Como todo el mundo sabe, Hesam y yo ya no estamos juntos ... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que, estoy un poco sorprendida, pero ... No estoy aquí para explicar por qué, porque es honestamente asunto de nadie!!! Pero, sinceramente, no podía soportar más el dolor”, dijo la artista.

Spears realizó estas expresiones en el texto que acompaña un video donde se le observa bailando en su residencia.

“De alguna manera telepática he estado recibiendo muchos mensajes de amigos que me han derretido el corazón y les doy las gracias. ¡¡¡Llevo demasiado tiempo haciéndome la fuerte y mi Instagram puede parecer perfecto pero está muy lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos !!! ¡¡¡Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre como me siento realmente pero por alguna razón siempre he tenido que esconder mis debilidades !!!”, comentó Spears.

“¡¡¡Si no fuera el soldado fuerte de mi padre, me mandarian lejos a lugares para que me curaran los medicos !!! Pero era cuando más necesitaba a mi familia. Se supone que debes ser amado incondicionalmente ... no bajo condiciones !!!! ¡¡¡Así que seré tan fuerte como pueda y haré lo mejor que pueda !!! Y la verdad es que lo estoy haciendo muy bien. De todas formas que tengan un buen día y no se olviden de sonreír”, añadió.

Spears y Asghari anunciaron su compromiso en 2021 y, un año más tarde, se casaron.