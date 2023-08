Exparticipante del 'Desafío The Box' puede perder la movilidad de su rodilla izquierda Foto: Instagram @desafiocaracol

Margoth fue la participante del ‘Desafío The Box 2023′, que enloqueció a todos por su buena energía y color de cabello. Margoth es la única mujer entre cuatro hermanos. Su carácter fuerte y explosivo la llevó a irse de la casa paterna y radicarse a los 16 años en Pereira donde estudió arquitectura y trabajó por su cuenta en donde tuviera oportunidad.

En ese entonces desarrolló el gusto por el entrenamiento físico y al graduarse, regresó a Buenaventura con la misión de diseñar el gimnasio que luego construyó su padre y que se convirtió en el negocio familiar. Años más tarde tuvo la oportunidad de llegar a la Ciudad de Las Cajas y quedar en la casa Gamma que llenó de toda la energía con su buen sentido del humor.

Margoth salió en el capítulo 11 cuando saltó por uno de los obstáculos del box rojo y al caer pisó mal, por lo que tuvo una lesión que derivó en la salida de competencia. Desde ese entonces todos los seguidores de lo que pasa en la Ciudad de Las Cajas han estado al pendiente de la salud de la exparticipante y ahora han llegado más noticias.

La exparticipante dijo que solo Dios sabe cuán difícil ha sido, y que, aunque la vean en historias sonriendo, entrenando y amando la vida, la verdad no ha sido fácil.

“Lo que están viendo fue una toma de una resonancia magnética- artroresonancia con contraste (hace unos 20 días) es un examen especial que ayuda a mirar las articulaciones de la rodilla y otras cosas. El resultado que salió no fue positivo, tuve una complicación y para resumirles debo entrar nuevamente en un proceso quirúrgico obligatorio o no volveré a recuperar la movilidad de mi rodilla izquierda”, escribió Margoth.

Precisó que el momento que atraviesa no es fácil, por lo que agradece a todo aquel que la aprecie y ore por ella, por su mente, corazón y en especial por su rodilla.

“Realmente las fuerzas se acaban y el rumbo se pierde y me he considerado una mujer muy fuerte, positiva, noble, trabajadora y a nada me le arrugo, pero en este momento solo hay mucho ruido en la cabeza y tristeza en el corazón”, agregó Margoth.