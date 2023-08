Por lo alto: Karol G mostró cómo celebra después de sus conciertos

Karol G mostró cómo hace para celebrar momentos importantes en su vida, como lo son sus conciertos, dejando ver qué tipo de actividad lleva a cabo una vez que termina una de sus presentaciones, enfocándose en el final de su primer show de su nueva gira, ‘Mañana será bonito’.

La colombiana ha estado gozando de uno de sus mejores momentos en su carrera artística, posicionando una gran cantidad de éxitos en las carteleras musicales más importantes, llenando estadios en sus conciertos y ganándose la simpatía de muchos con las contundentes líricas de sus canciones.

Puede leer: “Abusadora de Photoshop”: Karol G desata polémica por su look en la portada de una revista

Pero al parecer no todo es trabajo, ya que mostró que tras finalizar el primer concierto de su nueva gira celebró por todo lo alto junto a su familia. Y si bien no fue una reunión con muchos invitados ni muchos lujos, no faltó lo más importante para ella: el cariño de sus allegados.

Luego de que un seguidor le preguntara qué hizo después de terminar el primer show de su nuevo tour, Karol G publicó una historia en donde se enfocó a su papá con un plato de comida en la cocina, mientras se podían escuchar que ambos estaban cantando su tema junto a Peso Pluma, ‘Qlona’.

En el clip se puede ver que el video data del 11 de agosto de 2023, coincidiendo con el primer show que ‘la bichota’ ofreció en Las Vegas, Estados Unidos.

Lea también: La ‘bichota’ sorprendió a las ‘superpoderosas’ con un ‘detallazo’, acompañado de un emotivo y conmovedor mensaje

Karol G también invitó a miembros de su equipo a la celebración

Además de la historia en donde aparece su papá, Karol G publicó otro clip en el que deja ver que no estuvo solamente con el señor, sino que también participaron otras personas, quienes parecen ser miembros de su equipo, ya que, al igual que su papá, contaban con una identificación que tienen las personas involucradas con el tour.

En el clip se puede ver cómo ella, su papá y otras cuatro personas más bailan y cantan al ritmo de su tema ‘Una noche en Medellín’, dejando ver lo contentos y satisfechos que estaban por haber culminado su primera presentación.