Karol G respondió lo que tantos se preguntaban, ¿hizo pacto con el diablo para tener éxito en su carrera?

Karol G es dueña de muchos éxitos colombianos como ‘Tusa’, ‘Provenza’ entre muchas otras que se han convertido en el himno para muchas personas. La cantante colombiana ha logrado tener el éxito en el mundo que solo algunos sueñas, pues gracias a todos si trabajo, ahora es una de las cantantes más importantes del mundo.

Sin embargo, durante toda su carrera, muchos se han preguntado si el éxito tan grande que ha tenido no solo se ha debido al trabajo, sino a otro tipo de ayudas, incluso asegurando que ha hecho un pacto con el mismo diablo, pues no es tan común que, sobre todo una cantante de Colombia, logre tener el reconocimiento que ella sí ha logrado, además de presentarse en escenarios donde pocos han logrado llegar.

A través de un texto, Karol G decidió responder ante una pregunta de un seguidor que le pidió que por favor respondiera con la verdad:

“Creo profundamente en Dios, yo y toda mi familia. Creo en los milagros y en el buen actuar, en la vibra del universo y en la energía, paren esos cuenticos de que a la gente le va bien porque hicieron un pacto no sé con quien no se qué o que pertenecen a un grupo raro de no se qué. A la gente que trabaja duro, que se esfuerza y que hace las cosas con amor, le va muy bien en la vida”, terminó por decir la cantante colombiana.

Sin duda, muchos han sido testigos del gran esfuerzo que ha tenido que hacer Karol G para conseguir lo que ahora tiene, pues hace poco también lloró en sus historias de la emoción al ver que está llenando estadios que ni siquiera solo cuando era pequeña.