La ‘bichota’ sorprendió a las ‘superpoderosas’ con un ‘detallazo’, acompañado de un emotivo y conmovedor mensaje

Fueron casi 14.000 almas las que se reunieron en el Movistar Arena de Bogotá este martes 15 de agosto, para recibir entre aplausos y gratitud a las guerreras que conformaron el equipo que dejo su piel en el Mundial realizado en Australia y Nueva Zelanda. Aunque no pudo asistir, Karol G decidió sorprender a las jugadoras con un obsequio y un mensaje que reflejó el sentimiento de todo un país.

Aunque con el sin sabor de ser superadas por Inglaterra en los cuartos de final del campeonato, las ‘superpoderosas’ se reunieron en uno de los centros de eventos más reconocidos de la capital colombiana, para recibir el amor de los fanáticos del balompié que se sienten orgullosos del destacado papel que tuvo el seleccionado en la cita mundialista.

El emotivo mensaje de Karol G a las futbolistas de la Selección Colombia Femenina en su recibimiento

Con un ramo de flores totalmente personalizado para cada una de las futbolistas y una carta que acompañaba los colores y los olores del follaje, la intérprete de ‘TQG’ sorprendió a las guerreras; mismas que dieron a conocer el detalle en Instagram, como lo hizo recientemente la número (11) y capitana del combinado tricolor, la estrella del América de Cali, ‘Cata’ Usme.

“Que lindo es saber que entre millones de personas que existen, tenemos la capacidad de poner a vibrar corazones, de traer felicidad e ilusión a tantas personas. Me siento orgullosa de saber que mi país sigue demostrando que está lleno de mujeres. Inmensamente talentosas.”, fueron algunas de las emotivas palabras que le dirigió la cantante paisa a las

