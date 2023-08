¿Diamantes en los dientes? Yan del ‘Desafío The Box’ reveló en que se gastó los más de 35 millones que le dejó el reality

Yan del Desafío The Box Captura de pantalla Instagram Yan del Desafío The Box

Yan del ‘Desafío The Box’ se destacó a lo largo del reality no solo por sus habilidades deportivas, sino también por su carisma y sencillez con cada uno de sus compañeros. Aunque no se llevó el premio mayor se convirtió en uno de los finalistas y recientemente confesó que hizo con el dinero que se ganó durante el programa.

El participante quien se mostró emocionado por la verificación de su Instagram en donde ya sobrepasa los más de 208 mil seguidores se unió a la dinámica de preguntas en donde sus seguidores no dudaron en indagar sobre cómo han sido varios aspectos de su vida después de este reality.

Una de las preguntas que en medio de la emoción terminó respondiendo fue que hizo con el dinero que se llevó durante su estancia dentro del concurso. Ante el hecho, Yan de manera muy tranquila reiteró que lo primero que hizo al salir del reality fue comprarse un teléfono: “No tenía un buen celular entonces me conseguí uno para poderlos grabar un buen contenido a ustedes”, aseguró el participante.

Seguidamente, Yan reiteró que lo más importante para él ha sido el poder tener claro sus proyectos y en medio de esto el administrar de manera consciente el dinero que tiene. Pues con el resto del dinero buscará seguir construyendo y adecuando varios espacios de su hogar, con el fin de darles una mejor calidad de vida a su pareja e hija. Cabe resaltar que hace pocas semanas también decidió empezar un tratamiento de ortodoncia el cual no ha sido nada sencillo.

Si bien, no se conoce la cifra exacta esta estaría rondando entre los 35 millones de pesos, sin embargo, esto no fue lo único que logró llevarse, pues también se ganó dos motos las cuales estaría recibiendo en las próximas semanas de parte del Canal Caracol y por ende, el concesionario.

Yan del ‘Desafío The Box’ confirmó la pérdida de su segundo hijo

Durante el reality se conoció que su pareja estaba esperando su segundo hijo, por ende, la emoción para ambos resultó ser más evidente. El pasado 1 de agosto el participante confesó que habían perdido su bebé en compañía de los zapatos con los que le dieron la noticia. Ante la inesperada situación la tristeza fue más que evidente tanto para él como en sus seguidores.

Pero, esta no fueron las únicas declaraciones con las que terminó sorprendiendo a sus seguidores, pues horas más tarde, aprovechó para pedirle que votaran por él en los premios en los que se encuentra nominado.