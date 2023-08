¿Natalia Sanint renunciará a ‘MasterChef Colombia’?

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de sus verdaderas esencias frente a las rivalidades.

Al menos así lo dejó claro la locutora Natalia Sanint en el capítulo 75, que ha sido más que explosivo, pues una serie de ventajas asignadas por suerte al principio de la edición que definiría tiempo de preparación, tiempo para ir a la despensa, cambios de pareja y asignación de delantal negro en caso de recibirlo, eran parte de ellas.

Natalia Sanint estaba primeramente con Carolina Acevedo, pero Iván Ramiro Córdoba. Mejor conocido en las redes sociales como ‘El Negrito’ y el actor Biassini Segura, tenían la responsabilidad de hacer cambios en parejas.

‘El Negrito’ decidió cambiar a Natalia por Diego, por lo que a la locutora le tocó hacer pareja con Martha Isabel Bolaños quien tenía la ventaja de poner un delantal negro. Al principio Martha iba decidida a cocinar mal para sentenciar a Carolina, pero más tarde, luego de conversaciones con Natalia decidieron cocinar bien para que nadie saliera perjudicado.

Sin embargo, al pasar al atril la evaluación de Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch al plato de la caleña y la santandereana no fue la más optima por lo que sí o sí debían usar la ventaja.

Los chefs le hicieron la pregunta sobre a cuál pareja le pondrían el delantal negro, pero Natalia Sanint quiso hacerse a un lado y no decidir, pues es algo que no se consideraba capaz de hacer, tal como hizo capítulos atrás cuando le cedió el puesto a Diego Sáenz para organizar parejas. Ante la presión Natalia Sanint dijo que prefería renunciar al juego.

“Entonces, en ese caso, renuncio al juego, no quiero seguir. No sé si yo esté dispuesta a jugar así, no me gusta. Yo prefiero quedar como Sor Natalia de Calcuta Criolla”

— Natalia Sanint