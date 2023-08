Carolina Soto grabó el susto que vivió en el temblor desde un piso 19, junto a su mascota ‘Praga’

La cotidianidad de los colombianos se vio afectada la tarde de este 17 de agosto, con un sismo de Magnitud 6.1, con epicentro en el departamento del Meta. Suceso, que se sintió más fuerte en las edificaciones altas; y así quedó evidenciado en el video compartido por la presentadora de ‘Día a Día’, Carolina Soto, quien grabó con su celular las afectaciones que le dejó el temblor en su apartamento ubicado en un piso 19.

Mediante su perfil de Instagram, en donde acumula 3,6 millones de seguidores, la caleña compartió imágenes de cómo vivió el sismo y las réplicas, en compañía de su mascota ‘Praga’, una Bullgog francés. En las imágenes de sus Historias, la también modelo mostró los daños que generó el movimiento telúrico en su apartamento, además de que dio a conocer la reacción del animal, quien no se había percatado de lo ocurrido por qué estaba dormido, pero que al despertar estaba pendiente para evacuar la edificación junto a su ama.

“Gracias a Dios, esto no pasó a mayores, pero nunca en la vida se había caído las materas de aquí de la casa, se abrieron todos los cajones, el lugar de mi closet donde guardo mis pantalones. Hubo cosas que me asustaron aún más. Gracias a Dios, los niños no estaban acá, sino que estaban en el Colegio, yo estaba tranquila de que estuvieran allá, porque sé que no hay edificios y pueden salir a la cancha y listo. Efectivamente, nos informaron que estaban bien y que habían evacuado”, afirmó la comunicadora.

