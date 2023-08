Carlos Vargas presentador de ‘La Red’ reveló detalles de lo que busca en su hombre ideal

El carismático presentador Carlos Vargas nacido en Cartago, Valle del Cauca, y que es el presentador oficial del programa de entretenimiento ‘La Red’ de ‘Caracol Televisión’, habló recientemente con sus seguidores a través de las ‘historias’ de Instagram sobre cómo lleva sus relaciones de pareja.

Así mismo, el comunicador que siempre se ha caracterizado por hablar sin rodeos y ser muy sincero con respecto a lo que siente y piensa, le contó a sus seguidores a través de la dinámica de preguntas y respuestas en la red de Meta, todos los interrogantes de sus fanáticos con respecto a su vida amorosa.

“¿Es ‘sugar daddy’?”, fue la pregunta de un usuario que motivó al presentador vallecaucano a exponer su punto de vista sobre este término, que hace referencia a aquel hombre que ofrece dinero o regalos a otra persona, generalmente menor que él, a cambio de compañía, que puede ser sexual, afectiva o ambas.

“Hablemos de ese tema de si soy o no ‘sugar daddy’. Yo creo que es muy delgada la línea de saber uno hasta qué punto se vuelve ‘sugar daddy’, porque cuando uno sale con alguien menor, por lo regular, tiende a ser el mayor (en este caso yo) el que invita”, respondió el presentador.

Sin embargo, agregó que él no podría sostener este tipo de vínculo, que denota un interés material, porque “considera tener una valor y una seguridad en sí mismo”.

Carlos Vargas Tomada de Instagram @carlitosvargasm

“Algo que he aprendido de la vida es a valorarme de la siguiente manera: si yo me encargo de ser bueno en mi trabajo, entonces yo me esmero para que me admiren y para buscar una persona en mi entorno que disfrute de eso, porque el amor funciona a través de la admiración”.

Y añadió: “¿Ustedes creen que yo me voy a merecer menos? Yo siento que esa onda de ser ‘sugar daddy’ es un tema de una energía más bajita, de falta de autoestima”, expresó vargas