Carlos Vargas y el misterioso hombre con el que se le vio en Argentina ¿Son pareja?

Carlos Vargas decidió empezar el año 2023 desde el majestuoso San Carlos de Bariloche en Argentina y desde allí se ha mostrado más que feliz recorriendo las calles de ese país.

Pero no es su viaje el que llamó la atención, sino su acompañante, ya que por medio de sus historias en la red social Instagram el presentador de ‘La Red’ de Caracol se ha pronunciado al respecto ya que le han llegado comentarios a su acompañante sobre su sexualidad.

“A mí me parece muy cómico, les voy a contar una cosa yo estoy parchando con un gran amigo y resulta que, el mejor amigo de él, le pregunta a Juan y le dice, le comenta a Juan ‘Oye, me están preguntando si tú eres bisexual porque parchas con Carlos Vargas y estás de romance en Argentina’”, comentó en primera instancia Carlos Vargas.

En el clip etiqueto al hombre que lo acompaña y se trata de Juan Camilo López, a quien considera un gran amigo, con quien aseveró no tiene nada mientras disfrutaban de una botella por las calles argentinas.

Pero no se quedó allí, pues Carlos Vargas aseveró que cuando ha tenido algún romance nadie, según él, se entera debido a que es muy riguroso ya que conoce a plenitud lo que pasa en el mundo del espectáculo.

“Les voy a decir una cosa, si yo trabajo en entretenimiento, claramente sé cómo funcionan los famosos, ridículamente, para generar chisme o ignorantemente no sabe y no se dan cuenta y terminan mostrando su vida privada. Yo que trabajo en entretenimiento tengo claridad que cuando yo tengo una relación sentimental ustedes nunca se enteran porque a mí me parece un poco vulnerable ese pedazo, doloroso, intimo y persona. Entonces, esta perra es amigo. Y dormimos en la misma habitación, pero en diferentes camas ¡Ojo!”, finalizó Carlos Vargas.