“Entré en pánico y no lo hablé”: Alina Lozano reveló el trastorno que padece y cómo afectó severamente su relación

Alina Lozano es una reconocida actriz quien desde hace varios años ha hecho parte de exitosas producciones en especial del canal Caracol. Sin embargo, hace algún tiempo decidió llevar a cabo nuevos proyectos dándose a conocer a través de las redes sociales y generando polémica por su relación con Jim Velázquez.

Si bien, su noviazgo llegó a su fin meses antes de llegar al altar, su “relación” sigue dando de que hablar en la esfera digital debido a la cercanía que siguen manteniendo. En medio de un en vivo a través de una de sus cuentas aseguró que este proceso no ha sido nada sencillo para su vida y le ha dejado varias repercusiones.

Le puede gustar: Sebastián Martínez mostró quién es la “luz” de su vida mientras que lleva a cabo una de sus más grandes pasiones

Alina confesó que sufre de gamofobia, este es considerado un trastorno psicológico en el cual quien lo padece siente un profundo miedo al compromiso y por ende, el llegar al matrimonio. Luego de su inesperada confesión la actriz indicó que esta resultó ser una de las principales razones por las que decidió pone punto final a su compromiso con el joven Jim Velásquez, con quien tiene una diferencia de 30 años.

La actriz decidió abrirse con sus seguidores sobre cada uno de los sentimientos que atravesó durante estos últimos meses: “Jim nunca me ha visto entusiasmada con el matrimonio y me lo ha dicho muchas veces. Yo dije sí, pero me quedé en ‘shock’. El tema del matrimonio me aterró absolutamente, me aterroricé. Yo entré en pánico y no lo he sabido hablar con él. Eso me llevó a retirarme emocionalmente de la relación”, cabe resaltar que Alina indicó que recibió apoyo profesional sin contarle a su expareja.

Sin embargo, otro de los detonantes para terminar su compromiso fue la cercanía de Jim con una joven con que habría tenido una relación hace algún tiempo. Lo cierto es que la actriz reiteró que siente gran amor por el joven, sin embargo, sigue trabajando en cada uno de sus procesos para dar lo mejor de sí en cualquier otra relación.

¿Qué pasó con Alina y Jim Velásquez?

La actriz confirmó su ruptura con el joven, asegurando que se habían distanciado por diversos proyectos, por ende no habían hablado, pero este 4 de agosto ambos tomaron la decisión. Asimismo, Alina reiteró que hacía pública la noticia al igual que lo hizo oficializando su relación.

También puede leer: ¿Emociones encontradas? Melina Ramírez confesó cómo es su verdadera relación con Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

Lozano reiteró que ella es quien se va de la relación, pues esta se les salió de las manos completamente, pues el amor no es para sufrir y esta es la situación que está atravesando, resaltando que este fue uno de los puntos que le aclaró a Jim.