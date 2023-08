¿Emociones encontradas? Melina Ramírez confesó cómo es su verdadera relación con Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

Melina Ramírez es una exreina de belleza y presentadora caleña quien ha hecho parte de varias producciones del canal Caracol como lo son ‘El Desafío’, ‘La Vuelta al mundo en 80 risas’ y actualmente hace parte de una nueva temporada de ‘Yo me llamo’. Sin embargo, este no ha sido su único rol, pues ha logrado sacar a flote su empresa alimentos a base de proteína.

La modelo debido a su visibilidad en la pantalla grande desde hace varios años, también ha logrado darse a conocer a través de las redes sociales. Pero, ella no es quien se roba el show precisamente sino su hijo Salvador, quien fue fruto de su unión con Mateo Carvajal hace algún tiempo y con quien trata de dividir horarios para cumplir al pie de la letra con las grabaciones de ‘Yo me llamo’

Recientemente, Melina decidió estar mucho más cerca de sus seguidores, realizando una dinámica de preguntas sobre algunos aspectos de su vida tanto en televisión como a diario. En medio de este hecho, sin duda, una de las preguntas que más fue relevante fue sobre su opinión acerca de Amparo Grisales, teniendo en cuenta que la actriz suele ser blanco de varias críticas por su actitud.

Ramírez sin problema alguno se refirió a su compañera de set indicando: “Amparo es una mujer maravillosa no saben la mujer tan especial que es”. Seguidamente, la caleña reiteró que siente un gran aprecio y cariño por ella, sin dejar de lado, que la admira como mujer y como profesional, teniendo en cuenta que los diversos roles que ha desempeñado a lo largo de su carrera en televisión.

Asimismo, la presentadora de ‘Yo me llamo’ dejó claro que cuenta con una excelente relación con Amparo, pero no solo con ella, pues se siente agradecida de poder haber conectado con cada uno de sus compañeros del programa. Teniendo en cuenta que en algunas ocasiones no resulta para nada sencillo el trabajo durante varias horas y que las actitudes del resto del equipo no sean las mejores.

Finalmente Melina indicó: “Decimos que somos el dream team” según este nombre se dio porque todos cuentan con una excelente relación no solo por las grabaciones que se encuentran realizando sino también en las oportunidades que han tenido para compartir fuera del set y conocerse mucho más, destacando que este ha sido uno de los equipos más bonitos con los cuales ha trabajado.