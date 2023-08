“No me di cuenta”: Jhonny Rivera reveló cómo está su salud tras los rumores de un infarto

Jhonny Rivera ha causado todo tipo de reacciones en las redes sociales luego de que se conociera el noviazgo que mantiene con Jenny López, una joven cantante de 20 años que hace parte de su equipo de músicos. El cantante de música popular fue el centro de atención durante varios días, pues muchos cuestionaron tal romance al tratarse de un amorío con una mujer 30 años menor que el intérprete.

Sin embargo, ambos cantantes confesaron en medio de una entrevista con el programa de chismes de La Red, en el que aseguraron que su romance era bastante serio, debido a que era la primera relación de pareja que vivía López. Tal como la misma joven aseguró, Jhonny no solo ha sido u primer novio oficial, sino que además fue el primer hombre al que ella ha besado.

La cantante confesó que el primer contacto físico que tuvo con Jhonny fue luego de que ella perdiera una apuesta, la penitencia que debía pagar era la de darle un beso al artista. No obstante, la joven aseguró que siempre fue muy sobreprotegida por sus padres, por lo que era bastante complicado que la dejaran sola.

El amor que nació entre estos dos cantantes ha sido tema de conversación y ha causado gran controversia, pero esto no ha impedido que ellos dos sigan demostrándose todo el cariño que se tiene.

Pero a la par de tal amorío, la vida del Jhonny es de gran interés para miles de seguidores, quienes incluso en los recientes días habían asegurado que el cantante había sufrido de un infarto. Este rumor se ha extendido tanto que muchos fanáticos se preocuparon por la salud del cantante, estas especulaciones llegaron hasta los oídos del propio cantante, quien tuvo que salir a dar su declaración al respecto.

El cantante desmintió que tuviera problemas de salud e incluso aseguró que toda esta polémica le había sorprendido bastante: “Estaba trotando y había dejado el teléfono. Cuando llego y ese montón de gente preguntando que si me había dado un infarto. Casi me hacen dar un infarto. No, a mí no me ha dado nada. ¿O será que me dio un infarto y no me di cuenta? Gente sin oficio”, confirmó el artista.