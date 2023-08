Jhonny Rivera presumió el tamaño de sus partes íntimas con un polémico video

Jhonny Rivera aprovechó una de sus historias para presumir del tamaño de sus partes íntimas, usando una historia que, si bien tiene una reflexión muy importante para él y para su hijo, Andy Rivera, también aprovechó para asomar un aspecto más picante en el proceso para alivianar un poco el contenido de su discurso.

Durante los últimos días, el cantante ha estado utilizando sus publicaciones en las redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre el estado de salud de su hijo, indicando que si bien ya se encuentra mejor, igual pasó por una situación bastante grave, al punto que estuvo hospitalizado por varios días.

Sin embargo, el intérprete de ‘Te amo en silencio’ hizo un pequeño paréntesis para hablar sobre las redes sociales y el daño que los usuarios de estas plataformas pueden hacerle a las personas bajo el anonimato.

Incluso contó que hay personas burlándose de detalles bastante comprometedores, destacando la salud como uno de ellos y dejando entrever que el cuadro que atravesó Andy Rivera fue motivo de burla y hasta alegría para algunos internautas.

“Veo redes y me pongo a analizar y pienso, toda esa gente que madruga a atacar, a molestar al otro, a burlarse del otro, incluso a burlarse de enfermedades de otro, incluso a alegrarse porque a otro le va mal; dice: ‘quién me va a pillar si esto un perfil falso y quién me va a pillar, nadie, puedo hacer y deshacer, hoy le digo gorda a este, le digo narizón a aquel, orejón a aquel’. Solamente les digo una cosa: que eso cree usted, que nadie se da cuenta y quién lo va a pillar, el destino se lo va a cobrar”, dijo contundentemente Jhonny Rivera.

Jhonny Rivera aprovechó para bromear sobre el tamaño de sus genitales

En esta misma línea de idea, el artista aprovechó para contar que si bien a veces las personas no ven en carne propia las consecuencias de sus actos, en ocasiones esto se ve reflejado en sus hijos o en personas allegadas.

A propósito de esto, Jhonny Rivera hizo una broma al contar que vivió esto de primera mano, ya que su mamá era una persona burlona y le gustaba reírse de un personaje bastante polémico en el mundo de los memes, y que debido a este resultado él habría nacido con dotes exagerados.

“Lo digo por experiencia propia: a mi mamá le pasó. Mi mamá se burlaba, cuando estaba en embarazo mío, se burlaba y se burlaba, se carcajeaba del negro del WhatsApp y véanme aquí, aquí estoy”, dijo muy serió el cantante.