¿Jhonny Rivera sufrió un infarto? Esto dijo el cantante sobre los rumores

Jhonny Rivera se mostró muy consternado por recibir varios mensajes en su teléfono a propósito de una serie de rumores que circularon en los que diferentes personas aseguraban que al cantante le había dado un infarto en las últimas horas. A propósito de esto, decidió aclarar todo el asunto con una historia de Instagram para informar a sus fans.

El intérprete de ‘Te amo en silencio’ ha tenido algunos días complicado últimamente: desde algunos episodios bélicos en sus presentaciones, pasando por los comentarios que ha recibido por protagonizar un romance con una mujer 30 años menor que él, hasta el cuadro de salud de su hijo, Andy Rivera.

Puede leer: ¿Tiene cirugías? Novia de Jhonny Rivera reveló si a sus 20 años se ha hecho retoques estéticos

Pero pese a esto, el colombiano se ha mostrado muy activo en las redes sociales, brindándole a sus seguidores información respecto a estos tres aspectos de su vida, además de presentarse muy fuerte ante las adversidades y los momentos complicados.

Y es que, a pesar de tener una agenda bastante apretada en los últimos días, el artista encuentra tiempo para compartir con sus fans en sus historias de Instagram, actualizándolos con la vida en su finca, detalles de sus canciones, de su relación, además de una que otra ocurrencia.

Pero en esta oportunidad, más allá de eso, se pronunció en una historia para aclarar los rumores que habían estado circulando respecto a que había sufrido un infarto, mostrándose preocupado por estas declaraciones en las redes.

“Qué susto me hicieron pegar. Estaba trotando por aquí, por donde Andy, y yo había dejado el teléfono. Cuando llego y ese montón de gente que dizque, que si me dio un infarto. Casi me hacen dar un infarto. No, a mí no me ha dado nada. Gente sin oficio”, dijo Jhonny Rivera en un clip.

Lea también: Jhonny Rivera compartió los dotes de su novia para alimentar a los ‘bebés’ de la casa

Jhonny Rivera agradeció a sus seguidores por la preocupación

Después de aclarar los rumores sobre un supuesto infarto, Jhonny Rivera aprovechó la oportunidad para agradecerle a sus seguidores los mensajes de buena vibras y el hecho de que se hayan preocupado por su salud, así no haya sido cierta la noticia.

“Muchas gracias a toda la gente que se preocupa, a toda la gente que tiene buena energía. Gracias a Dios no me ha pasado nada”, dijo el cantante.

Además, aprovechó para dar un breve estado de salud sobre el cuadro de su hijo, indicando que está mejorando: “Andy también amaneció hoy mejor, vamos por buen camino gracias a Dios”.