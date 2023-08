Novia de Jhonny Rivera revelo cuáles son sus retoques estéticos

Jenny López y Jhonny Rivera han dado mucho de qué hablar, desde que su relación amorosa se hizo pública y desde que ellos decidieron compartir algunos detalles de lo que los unió, lo que les gusta el uno del otro y mencionar que no les importa el qué dirán, sino su felicidad como pareja a pesar de llevarse 30 años de diferencia.

La también cantante de música popular, quien tiene 20 años de edad, se sumó desde los 16 al equipo de trabajo del padre de Andy Rivera, siendo su corista. Siempre mantuvieron una relación laboral, pero según comentan, su atracción comenzó con el pasar del tiempo y un reto que tuvieron que enfrentar.

A Jhonny Rivera lo han felicitado en redes sociales por su bella novia, aunque no falta quienes lo critican por ser mucho mayor que ella, pero sin dudarlo, él se muestra muy orgulloso del amor que se tienen.

Por su parte, a Jenny López la han criticado por su relación sentimental y para combatir los comentarios negativos, ha dejado saber que para ella, el intérprete de ‘Guaro’ y ‘Mi decisión’, es muy guapo, un caballero y un gran ser humano, cualidades por las que sintió atracción por él y no por dinero, como suelen escribirle en redes sociales.

Jenny López habló de sus retoques estéticos

La cantante ha disfrutado del amor que siente junto a Jhonny, además de recibir halagos por su belleza. Ella suele llamar la atención por su larga cabellera negra, su rostro saludable y su tonificada figura.

Jenny también aprovecha para consolidar su relación con los seguidores que tenía y los nuevos que ha adquirido tras la noticia de su noviazgo, por lo que suele interactuar y resolver algunas dudas sobre su vida privada y sus tips de belleza.

Es por ello, que decidió darle respuesta a un interrogante que según ella, es uno de los que recibe con más frecuencia.

Para hablar de cuántas intervenciones estéticas tiene en su rostro y en su cuerpo, López reveló que tan solo tiene dos retoques, uno en su pecho y otro en su nariz.

“Yo creo que es de las preguntas que más tengo y la voy a contestar hoy. Solo tengo dos cirugías, tengo una rinoplastia y un aumento de busto, pero es muy pequeñito, no tengo nada más. Ni me he puesto cola, ni me he inyectado los labios, ni nada más”, mencionó en sus historias de Instagram.