¿Próxima estrella de la música? Paola Jara y Jessi Uribe ‘adoptaron’ un nuevo integrante para completar su familia

Paola Jara es una cantante de música popular paisa quien se casó con Jessi Uribe en el año 2022 en una ceremonia en la que estuvieron presentes sus seres queridos y amigos. Además, recientemente sorprendieron a sus fans a partir de un tatuaje en una de sus muñecas inmortalizando este importante momento.

La pareja sin duda, ha sido una de las más comentadas y criticadas a través de las redes sociales debido al inicio de su relación en donde se vincula a la expareja del artista, Sandra Barrios. Si bien, la decisión de traer un hijo al mundo no está tan clara, por ahora intentan llevar otros proyectos a cabo.

Y es que gracias a su amplia visibilidad tanto a nivel nacional como internacional y teniendo en cuenta que el mismo género en el que se desenvuelven, decidieron arriesgarse y unirse mucho más como equipo, tanto así que decidieron apadrinar a un joven quien desde hace algún tiempo ha buscado darse a conocer en la música popular.

En medio de este hecho y a pesar de sus diversos compromisos musicales como empresariales, se centraron en Dany Cardona, un joven de 20 años quien no solo logró cautivarlos con su voz sino también con su talento como compositor, pues el cantante se ha destacado desde hace algún tiempo.

La decisión que por supuesto, ha sido aplaudida por sus fans tuvo como fin darle la posibilidad a Cardona de incursionar, crecer y mostrar su talento musical, teniendo como principal fuente la amplia experiencia en la esfera musical con la que cuenta Jara y Uribe. Además, de su deseo de abrirles la puerta a las nuevas generaciones y la falta de oportunidades que existirían en el país.

¿Jessi Uribe y Paola Jara tienen planes de tener hijos?

El bumangués a través de su Instagram, aseguró que no está cerrada la posibilidad de convertirse en padre, luego de su relación con Sandra Barrios y tener cuatro hijos, pero resaltó que esto debe ser paso a paso.

En otros momentos, la cantante ha reiterado que uno de los sueños que tiene Jessi es ser padre específicamente de una niña. Por supuesto, los fieles seguidores de la pareja no han dudado en referirse al tema, asegurando que este no resulta ser no solo uno de los anhelos de Uribe sino también de los fans en general. Teniendo en cuenta que aunque se han llevado varias críticas también se han llevado varios halagos por su relación, la cual ya lleva más de 4 años.