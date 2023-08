“Seré presbítero toda la vida”: El expadre Alberto Linero contó que pese a dejar los hábitos, puede confesar a los feligreses

Alberto José Linero, se hizo bastante conocido gracias a su trabajo como expárroco. El expadre quien ya no ejerce como religioso, ahora lleva una vida como una persona común y corriente e incluso se casó con María Alcira Batista. Linero hoy en día se desempeña como panelista en la emisora de Blu Radio y realiza distintas conferencias fuera de su trabajo como comunicador.

Fue gracias a su etapa como religioso que el expadre Linero se ganó el cariño de miles de feligreses y seguidores en las redes sociales que se identificaban con los devocionales que el exreligioso compartía en sus plataformas digitales. Es por ello que cuando se conoció que el religioso dejarías sus hábitos, recibió miles de comentarios por parte de sus seguidores.

“Yo fui un cura feliz, he sido un ser humano feliz, he disfrutado la vida. Todo lo que hice, lo hice feliz. Cuando tomé la decisión de no ejercer más fue en el momento, mucha gente dijo que era muy tarde, pero qué va, la vida es la vida, lo que he hecho es aprender”, dijo Linero en medio de una charla con el programa digital ‘Sísepuedcast’.

Pero aunque el expadre ya no lleve la vida religiosa de antes, contó que sigue siendo presbítero, pues es un sacramento eterno “Seré presbítero de la iglesia católica toda la vida, es un sacramento que para nosotros los católicos tiene duración eterna, es decir, en la eternidad seguiré siendo presbítero. Lo que no hago es ejercer, no ejerzo el presbiterado, pero lo sigo siendo”, reiteró.

Es así como también contó que gracias a este sacramento, él todavía puede confesar a los católicos, orientarlos en la fe y seguir predicando el evangelio: “Si un católico se está muriendo y necesita un presbítero, y el único que está ahí soy yo, estoy obligado a asistirlo, es decir, a confesarlo y a darle la confesión. Puedo actuar en ese momento como presbítero. Ahora no ejerzo y soy feliz como estoy viviendo”, puntualizó.