“Copia mis ideas, la mía ya había sido lanzada”: Famosa cantante acusó a Karol de G de ‘plagiar’, Mi ex tenía razón

Shaira es una famosa cantante de música ranchera y popular, quien se dio a conocer a muy corta edad mientras participaba del programa ‘Factor XS’ del Canal RCN, desde aquel momento y gracias a su talento se dio a conocer en diversos escenarios nacionales.

La santandereana sin duda ha logrado atrapar un amplio público a través de sus redes sociales demostrando de solo sus habilidades artísticas sino también robándose la atención con su belleza. Sin embargo, recientemente se convirtió en el centro de las críticas debido a sus declaraciones por la nueva canción de Karol G ‘Mi ex tenía razón’.

Shaira inicialmente reiteró: “El cuento del que pega primero, pega dos veces no siempre es cierto”. Asimismo, la joven artista resaltó que ella hace pocas semanas sacó un tema titulado ‘Amor de mentiras’, la cual habría tenido muy poca inversión, pero con buenas ideas, sin embargo, esto no garantiza que se pegue como otras canciones, según ella, como la “del pez gordo”, al parecer refiriéndose a ‘Mi ex tenía razón’.

Sin duda una de las declaraciones más fuertes de Shaira fue: “Copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada”. Seguidamente, la artista indicó que sabe a ciencia cierta todos tienen un cantante que es de sus amores y se ha convertido en su mayor inspiración, para ella ha sido desde muy corta edad la reina del Tex Mex, mejor conocida como Selena Quintanilla. La cantante resaltó que nadie había querido grabar con este tipo de estilo en el país y según ella, su idea fue la primera.

“Yo me atreví y luego zass, les regalé una idea de nada”, reiteró Shaira e incluso agregó que el famoso dicho sobre todo lo del pobre resulta siendo robado. Segundos más tarde, compartió los primeros minutos de su clip más reciente para demostrarle a sus fans que ella había sido la primera en enfocarse en este estilo musical. Finalmente, la artista resaltó que todavía tiene mucha música por poder sacar, pero tiene claro que todo es un proceso y va paso a paso.

Además, la participante del ‘Factor XS’, aseguró que todos los artistas están en la búsqueda de poder labrar de la mejor forma su camino: “Estamos llenos de ideas de conceptos diferentes, ojo con compartir el conocimiento con todo el mundo porque nada sabe para quién trabaja”, dejando claro que el mérito siempre debe ser para cada cantante, pues solo ellos saben las adversidades que han tenido que afrontar.