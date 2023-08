“La conchuda esta”: famoso artista acusó a Yina Calderón de no pagar sus deudas

Yina Calderón es una de las figuras públicas más controversiales de la farándula, la creadora de contenido ha sido el centro de atención en diferentes ocasiones debido a las polémicas que ha protagonizado con otros famosos y a sus conflictos legales, pues cabe recordar que hace unas semanas la Superintendencia de Industria y Comercio aseguró que investigaría a la influenciadora por presuntas irregularidades en sus empresas.

Sin lugar a dudas, la imagen de Yina es una de las más distinguidas en las plataformas digitales. Sin embargo, la fama no solo le ha traído el reconocimiento, sino que además también le ha traído cientos de críticas sobre su estilo de vida, ampliamente cuestionado por sus detractores. Entre sus más recientes escándalos en los que está involucrado, el que fue su amigo Juan Roldán quien acusó a Yina de no pagar sus deudas.

Cabe mencionar que Juan Roldán también es un artista y agente inmobiliario que hace unos meses trabajo con Yina; sin embargo, al parecer la amistad se habría visto opacada, pues la creadora de contenido no cumplió con las cláusulas de un local que arrendó, ocupó y desalojó en tiempos diferentes a lo pactado.

Según Roldán, cuando se desalojan los locales en un tiempo fuera de lo estipulado se debe pagar una multa de tres cánones los cuales valdrían 5 millones cada uno, no obstante, Yina no habría cancelado dicha multa. “Así Yina Calderón me dejó con esta deuda. Me tocó pagar 17 millones de pesos porque ella no lo quiso pagar… Y eso que ella dice ser muy exitosa, la deuda sigue subiendo y la muy descarada no es capaz de pagar sus deudas”, señaló Juan.