Margarita Reyes y el reclamo que le hizo en vivo a Tatán Mejía en la final de ‘La Isla De Los Famosos’

El pasado viernes 26 de mayo se conoció de boca del presentador de ‘La Isla De Los Famosos’, Tatán Mejía, quien era el ganador de la competencia tras cinco meses de espera, luego que el jurado emitió la votación en la isla Saona, en República Dominicana, pero se reservó para hacerse lectura en Bogotá.

Puede leer: Juan del Mar es el ganador de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ 2023

En el programa se retomó lo que fue la última parte del concejo tribal en el que Tatán Mejía le habló en ese momento a los tres finalistas y al jurado para darles una noticia que nadie esperaba escuchar en ese momento, y es que tendrían que esperar meses para el conteo de votos.

La revelación se hizo mediante un emotivo programa en vivo junto a los otros exparticipantes —excepto Macnelly Torres y Marcela Reyes— que se dieron cita a finales del año 2022 en República Dominicana para retomar uno de los formatos televisivos más vistos en Colombia y que no se hacía desde el año 2007.

View this post on Instagram

Allí en medio de aplausos, risas, confesiones, recuerdos y sobre todo camaradería el presentador Tatán Mejía dio a conocer los nombres escritos en siete pergaminos que hoy valen 500 millones de pesos y en los solo tres votos consiguió El Mago, mientras que Juan del Mar estaba cuatro por encima convirtiéndolo así en el ganador de uno de los concursos más exigentes de la televisión mundial.

Pero antes interrogó a cada uno de ellos sobre si cambiaban o no su voto tras ver el programa y llegó el turno de la actriz Margarita Reyes, quien salió por una lesión y formó parte del jurado en una sola oportunidad para entregar una ventaja que había comprado y su ausencia resaltó en los siguientes concejos tribales.

View this post on Instagram

“Yo me gané el puesto de llegar al jurado y siempre lo he tenido en mi corazón desde que salimos, yo debería votar, porque es algo que yo me gané como jugadora el haber llegado hasta la final”

— Margarita Reyes