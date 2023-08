“Qué rico lo mueve Pipe Bueno”: Jurado de Yo me llamo cambió de papeles e imitó a famoso reggaetonero (Captura de pantalla de Yo me llamo)

Yo me llamo es uno de los programas más queridos de las noches de la televisión colombiana, la producción del canal Caracol promete encontrar al doble perfecto; sin embargo, cada uno de los concursantes debe primero convencer al jurado confirmado por Pipe Bueno, Cesar Escola y Amparo Grisales.

No obstante, en el escenario de Yo me llamo se han presentado grandes cantantes que han demostrado su talento en el arte de la imitación; sin embargo, ha habido otros que, por el contrario, han protagonizado varias escenas no tan amenas como se lo esperaría el público.

En este programa se les ha podido ver que en medio de la exigencia del jurado, ellos también han disfrutado del programa y muestra de ello fue el último capítulo en el que Pipe Bueno, compartió el escenario con el imitador de Guayna, el cantante boricua esposo de Lele Pons.

Pese a que no pasó la audición, el joven logró convencer a Pipe Bueno de que hicieran juntos el clásico baile de cadera del puertorriqueño. El intérprete de ‘Recostada en la cama’ no dudó ni un segundo en hacerlo y su movimiento impresionó a Amparo, que no tardó en levantarse a bailar junto a su compañero.