La madre de Yina Calderón lloró como una bebé al enterarse del noviazgo de Jhonny Rivera

Jhonny Rivera decidió darse una oportunidad en el amor e hizo oficial la relación sentimental con Jenny López, una mujer joven y artista con quien se conocía de tiempo atrás. Sin importar la gran diferencia que existe entre ambos, la joven fue quien habló del tema, mostrando lo emocionada que estaba con la historia de amor que escribía junto al cantante popular en este instante de su vida.

Tras todo el revuelo que generó este noviazgo, una de las que se vio afectada fue Merly Ome, madre de la reconocida influencer y empresaria Yina Calderón, quien desde hace varios años confesó sentir una atracción por Jhonny Rivera. La colombiana fue clara en que admiraba y “deseaba” al artista, por lo que en ocasiones aprovechaba para enviarle piropos y elogios en sus redes sociales.

Según se apreció en una historia de la cuenta personal de la DJ de guaracha, había una grabación de pantalla en la que se escuchaba a Merly Ome confesando lo triste que estaba de ver que Jhonny Rivera ya no estaba soltero. La mujer aseguró que lloró y se tomó unos tragos por esta situación.

“Estoy más triste Yina, ayer me pegué una llorada. Imagínese que presentaron a don Jhonny Rivera con su novia, una niña más bonita y usted sabe que yo vivía enamorada de don Jhonny, bueno, vivía no, vivo enamorada de don Jhonny. Yo hubiera querido que ustedes fueran sus hijastras, pero ya no, ya lo perdimos, mami. Me pegué una llorada, hasta me tomé unos tragos”, dijo en el audio que le envió a su hija.

“Mi mamá viene diciéndonos que si le pudieran cumplir un deseo, pediría una noche de qué…”, contó Yina Calderón en la introducción del primer video. En seguida, Merly Ome respondió: “Pero no, ¿lo vamos a hacer público?”

La revelación sobre la fantasía de la mamá de Yina Calderón tuvo nombre propio. “Pediría una noche de pasión con don Jhonny Rivera”, aseguró la influencer.