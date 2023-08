“Gracias por tu fuerza…”: Alejandra Giraldo ‘volvió a respirar’ luego de recibir una excelente noticia

Alejandra Giraldo es una comunicadora social y periodista quien desde hace más de 16 años llegó a Bogotá para cumplir su sueño de llegar a ser parte de la televisión colombiana. Precisamente, gracias a su talento y dedicación se ha convertido en una de las caras principales de Noticias Caracol durante su primera emisión, ganándose el cariño de los televidentes gracias a su carisma y espontaneidad.

Además de acompañar a los televidentes de lunes a viernes junto a su colega y gran amigo Andrés Montoya, la paisa también buscar estar muy cerca de sus fans a través de sus redes sociales. Esto con el fin de compartir varios detalles de su vida y seguir con su activismo y defensa por los animales en condición de calle y quienes se encuentra atravesando condiciones de violencia doméstica.

Los últimos meses no han resultado ser nada fáciles para la presentadora, pues ‘Napito’ uno de sus dos mascotas y a quien cataloga como su ‘hijo’ atravesó complejos momentos de salud. Tanto así que pensó que el canino no podría soportarlos e incluso esta situación terminó pasándole factura a su salud, ya que debía estar al pendiente de su hospitalización, los fuertes dolores que le impedían moverse y la afectación en uno de sus ojos lo que terminó generando un estrés en ella.

Si bien, durante varias semanas Giraldo omitió el referirse al tema, hace días y teniendo en cuenta la serie de preguntas por parte de sus fans decidió referirse al tema dando un parte de tranquilidad en cuento a la salud del canino. La presentadora inició sus declaraciones indicando: “Gracias a Dios por la salud de ‘Napo’ y a todos ustedes por tanto amor y buena energía”.

Asimismo, Alejandra confesó que desde su rol solo puede bendecirlos, llenarlos de amor, cariño, atención y pedirle a Dios para que los llene de salud. Cabe resaltar que ‘Napito’ no es la única mascota de la periodista, pues también llegó Vita, quien también forma parte fundamental de su familia, dejando claro que ambos lograron robarse no solo su corazón sino también el de su esposo Alejandro Serrano. Las declaraciones de la presentadora estuvieron acompañadas de un corto clip en el que en principio llena de besos a ‘Napito’ y él ante sus muestras de cariño no duda en devolvérselas lamiéndose su rostro y pidiendo aún más cariños.

Lo que queda claro es que la difícil condición de salud que atravesó el canino ha mejorado con el paso del tiempo, en donde su fortaleza y por supuesto, la mejor atención veterinaria por parte de Alejandra llegó a mejorar su vida: “Gracias Napito por tu fuerza para estar aún aquí”.

Alejandra Giraldo mostró sus inicios en el periodismo hace 16 años

El club de fans de la famosa periodista fue el encargado de compartir el hecho a través de su cuenta de Instagram. A lo largo del video se aprecia a Alejandra con su color de cabello natural, también lucía un ‘look’ un poco menos formal, es decir, más tranquilo y acorde a su edad. Sin embargo, algo que no cambia es su espontaneidad y carisma, pues mientras que hablaba sobre una convocatoria ambiental, comenzó a sonar la famosa canción ‘Caracoles de colores’ bajo la interpretación de Diomedes Díaz e Iván Zuleta.

Ante el emocionante momento la periodista no pudo evitar cantar y hasta bailar el coro de esta canción. Sin embargo, dejó ver que no fue la única, pues su camarógrafo y el resto del equipo tampoco aguantaron las ganas de bailar este tiempo, mientras que otro de ellos eran quien al parecer, se encontraba grabando el inesperado momento. Como era de esperarse los comentarios para la presentadora no se hicieron esperar.