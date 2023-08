“No es para gobernar con aguas tibias”: Juan Diego Alvira confesó cuál es su entrevista soñada y de “uribista” no lo bajan

Juan Diego Alvira es uno de los comunicadores sociales y periodistas más reconocidos en el país debido a su paso en diversos medios de comunicación como lo son ‘Noticias Caracol’, ‘Revista Semana’, ‘City Tv’ y actualmente hace parte del ‘Canal 1′ con su propio programa, ‘Sin Carreta’.

El tolimense además de seguir dándose a conocer a través de sus redes sociales por medio de su propio canal de YouTube y volviendo a la pantalla grande llevando a cabo una de sus más grandes pasiones. Sin dejar de lado, que también ha estado haciendo parte de varios programas con el fin de mostrar varios detalles de esta nueva etapa de su vida.

Recientemente, Alvira fue invitado a la emisora ‘Tropicana’ en donde aprovechó el momento para responder sobre quién resulta ser la figura estrella que le gustaría entrevistar. Ante el hecho, el periodista aseguró que se trata de Nayib Bukele, presidente de ‘El Salvador’, además reiteró que una de las dudas que más tiene y el motivo principal por el que desea llevar a cabo esta entrevista es conocer de primera mano sobre que tan ciertas son las violaciones de derechos humanos en las cárceles que ha construido.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues el periodista no dudó en indagar sobre si esto sería lo que le hace falta a Colombia, teniendo en cuenta la serie de polémicas y casos de inseguridad que se presentan en el país. Por su parte, Alvira reiteró, que él pensaba que no tanto a nivel de Bukele precisamente, pero sí, una mano dura: “Este no es un país para ir gobernándolo con aguas tibias y pañitos, no, no, no, aquí se necesita mano dura”, reiteró el famoso periodista.

Como era de esperarse la serie de comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, en donde varios estuvieron de acuerdo con sus declaraciones, teniendo en cuenta que esta no resulta ser una situación fácil para el gobierno actual debido a la serie controversias en las que se ha visto envuelto. Sin embargo, hubo quienes resultaron juzgando a Alvira, catalogando como ‘Uribista’ y que sus declaraciones sobre la mano dura, tiene mucho que ver el gobierno de este expresidente.

Juan Diego Alvira confesó las amenazas de las que fue víctima

El periodista fue invitado a ‘BumBox’ con la periodista Tatiana Solarte, allí indicó que la primera se dio mientras que hacía parte de Citytv, en donde llegó un hombre a su lugar de trabajo, quien lo alertó sobre posibles daños físicos en su contra los cuales se estaban gestando desde hace un tiempo: “Uno hace todo el protocolo de seguridad y más en los casos de periodistas que tienen todo un conducto regular”, reiteró Juan Diego.

La segunda vez que recibió amenazas fue mientras que hacía parte de noticias Caracol, asegurando que durante este tiempo no fue uno sino 2. Una de estas se dio por medio de una llamada, desviándose un poco de su relato indicó que no cree mucho de las amenazas que se realizan a través de las redes sociales, las “verdaderas” según él, se dan cuando tienen datos, por el contrario, las otras se dan en momentos de efervescencia.