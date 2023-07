¿Irreconocible? Alejandra Giraldo mostró sus inicios en el periodismo dejando ver sus mejores pasos de baile

Alejandra Giraldo es una comunicadora social y periodista quien desde muy corta edad se dejó ver en las pantallas colombianas debido a su talento y espontaneidad frente a las cámaras. Lo que le ha permitido ser parte de la primera emisión de Noticias Caracol en compañía de su amigo y colega Andrés Montoya y además, tener su propia sección durante los fines de semana ‘Las mascotas de Alejandra’.

Y es que tal ha sido el cariño que se ha ganado por parte de sus fans que hasta cuenta con su propio club de fans, quienes no dudaron en llegar al canal para darle algunas muestras de cariño. Precisamente, fueron ellos quienes mostraron una de las primeras apariciones de la paisa en televisión.

A lo largo del video se aprecia a Alejandra con su color de cabello natural, también lucía un ‘look’ un poco menos formal, es decir, más tranquilo y acorde a su edad. Sin embargo, algo que no cambia es su espontaneidad y carisma, pues mientras que hablaba sobre una convocatoria ambiental, comenzó a sonar la famosa canción ‘Caracoles de colores’ bajo la interpretación de Diomedes Díaz e Iván Zuleta.

Lo cierto es que la periodista no pudo evitar cantar y hasta bailar el coro de esta canción. Sin embargo, dejó ver que no fue la única, pues su camarógrafo y el resto del equipo tampoco aguantaron las ganas de bailar este tiempo, mientras que otro de ellos eran quien al parecer, se encontraba grabando el inesperado momento. Como era de esperarse los comentarios para la presentadora no se hicieron esperar.

En medio de varias risas algunos de sus seguidores resaltaron que eso se llamaba tener “sabor” y amar lo que se hace. Y es que el corto clip llegó hasta a Alejandra quien indicó: “13? jajaja nombe, eso llevó en Bogotá. Eso fue hace 16 años”.