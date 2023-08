“Gracias por la oportunidad”, Valentina Ferrer publicó foto con J Balvin tras reclamo y así reaccionó el cantante

J Balvin reclamó a Valentina Ferrer por no aparecer en su Instagram J Balvin y Valentina Ferrer. Foto tomada de Instagram @jbalvin

La modelo argentina, Valentina Ferrer, es la pareja y madre del hijo de J Balvin, quien suele compartir contenidos en sus redes sociales, pero en una de sus últimas publicaciones, causó inquietud y logró que su pareja le comentara las fotos con un curioso reclamo.

Valentina compartió un resumen de sus mejores momentos en su fin de semana de descanso con su familia y su bebé, pero solo un detalle llamó la atención en las instantáneas.

En las imágenes no salía por ningún lado J Balvin, y no solo los seguidores de la feliz pareja se fijaron en ello, sino que el cantante paisa no se guardó nada y dio a conocer a su pareja su incomodidad con el hecho.

“Nunca hay una foto mía”, escribió J Balvin en el carrusel de fotografías de su amada, por lo que hizo reír a sus seguidores y de paso, logró que Ferrer tomara acciones al respecto.

Valentina Ferrer le dio gusto a J Balvin

En la más reciente publicación de la modelo, con otra galería de fotos de la recopilación de momentos memorables, salió el cantante.

Como era de esperarse, J Balvin no se aguantó las ganas y le comentó de nuevo, esta vez para agradecer a la mamá de su hijo por hacerlo partícipe de sus redes sociales.

“Gracias por la oportunidad”, escribió el cantante en los comentarios, logrando que Valentina Ferrer le contestara con emojis de risas y corazones.

Los seguidores también se manifestaron y disfrutaron del particular instante entre la pareja.